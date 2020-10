Entente de développement numérique des entreprises touristiques - Un programme de soutien au développement numérique encore plus accessible pour les entreprises touristiques

QUÉBEC, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annonce la prolongation de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) jusqu'au 31 mars 2021, ainsi que l'élargissement des critères d'admissibilité au programme, ceci afin d'offrir à l'industrie touristique toute la flexibilité nécessaire pour mener à bien ses projets de développement numérique dans le contexte actuel.

L'EDNET, qui était arrivée à échéance le 31 mars 2020, vise à permettre aux associations touristiques régionales (ATR) d'accompagner les entreprises de leur région afin de les aider à déterminer les défis liés au développement numérique auxquels elles doivent répondre et à réaliser des projets de développement numérique. Les entreprises touristiques pourront donc bénéficier de l'enveloppe de 5,3 M$ qui reste à leur disposition pour de tels projets.

Outre la prolongation du programme, certaines modifications sont apportées. En plus des clientèles déjà admissibles, l'aide est désormais accessible :

aux organismes de services touristiques et aux entités municipales;

aux entreprises dont la clientèle est un regroupement d'entreprises ou d'organismes, pour un maximum de deux projets par ATR.

De plus, les types de projets suivants s'ajoutent aux projets admissibles :

la refonte d'un site Web ainsi que les projets d'applications mobiles et de réalité augmentée.

« Le développement numérique permet, d'une part, de mieux outiller nos entreprises touristiques et, d'autre part, de créer des projets et des contenus grâce auxquels le Québec se distingue et continuera de se distinguer en tant que destination. En vue de la relance touristique, le développement numérique permettra de répondre aux besoins évolutifs de la clientèle. La prolongation de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques et l'élargissement des critères d'admissibilité permettront à un plus grand nombre d'entreprises et d'acteurs du secteur touristique de bénéficier d'un soutien supplémentaire en cette période chargée de défis. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Les entreprises intéressées peuvent contacter leur ATR pour davantage de détails.





Rappelons que l'EDNET a été lancée en mars 2018 et qu'elle était dotée d'une enveloppe initiale de 10 M$.





qu'elle était dotée d'une enveloppe initiale de 10 M$. Ces mesures de flexibilité au programme s'ajoutent aux 761 M$ rendus disponibles pour soutenir l'industrie touristique par le biais d'un ensemble de mesures qui se déploieront jusqu'à la fin de l'année 2021.

