Entente de développement culturel autochtone - 90 000 $ pour l'embauche d'une agente ou un agent de développement culturel dans la communauté autochtone d'Essipit

QUÉBEC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagné du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, ainsi que de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications pour l'embauche d'une agente ou d'un agent de développement culturel dans la communauté d'Essipit qui s'établira à 90 000 $ pour la période s'étendant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025.

Le ministère de la Culture et des Communications annonce la mise en œuvre de l'entente pour l'embauche d'une agente ou un agent de développement culturel autochtone avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit. Cette contribution s'inscrit dans les activités du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027 et du Plan d'action nordique 2023-2028.

Citations

« Le gouvernement est fier de contribuer au dynamisme et à la vitalité des cultures autochtones. Le rayonnement des savoirs traditionnels et contemporains au sein des communautés autochtones pourra être appuyé par l'embauche d'une agente ou un agent de développement culturel qui apportera une expertise locale et établira de nouveaux partenariats. Une offre riche et diversifiée d'activités permettra de faire participer les communautés. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce type d'initiative, puisqu'il est porteur de bénéfices considérables pour la préservation des cultures des différentes nations, représente une fierté pour notre gouvernement. L'arrivée d'un agent de développement culturel à Essipit viendra directement contribuer à l'accroissement et à la mise en valeur de la vitalité culturelle de la communauté. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je suis heureuse de contribuer au soutien des cultures autochtones grâce à la mise en œuvre de cette nouvelle entente avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit. Cette nouvelle ressource aura certainement un effet bénéfique pour la communauté d'Essipit. Je suis fière de constater que les actions qui sont entreprises dans le cadre du Plan d'action nordique ont des répercussions positives et contribuent à rendre le territoire nordique plus dynamique et attractif pour les communautés qui l'habitent. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

Faits saillants

Les contributions sont accordées à des conseils de bande et à des communautés dans le cadre du volet 2 du programme Aide au développement culturel autochtone.

Le Ministère soutient au total 32 ententes pour l'embauche d'agentes et agents de développement culturel dans les communautés autochtones au Québec.

