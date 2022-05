Entente de collaboration entre la Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (DRSP)

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'affronter la crise climatique et de mieux développer la capacité d'adaptation aux changements climatiques de la population montréalaise, la Ville de Montréal et la DRSP s'allient dans le cadre d'une nouvelle entente de collaboration visant à faire de Montréal une ville verte, inclusive, résiliente et en santé. La réduction des impacts causés par les changements climatiques sur la santé de la population est primordiale. Reconnaître la distribution inégale de ces impacts est un premier pas vers la lutte aux changements climatiques.

« Cette entente de collaboration, portant sur les effets des aléas climatiques sur l'environnement et la santé de la population, est une première au Québec entre une ville et une direction régionale de santé publique. Nous sommes déjà des partenaires de longue date sur plusieurs enjeux. Cette nouvelle entente vient renforcer notre partenariat et notre engagement envers la santé et le bien-être de la population Montréalaise, particulièrement auprès des personnes plus vulnérables. Ainsi, en plus des mesures actuellement déployées, nous travaillerons en amont afin d'agir sur notre résilience aux aléas climatiques. Nous souhaitons bonifier nos actions et passer à un niveau de collaboration plus stratégique, en amont, sur la question de l'adaptation afin de faire face à l'urgence climatique. Nous mettrons également un souci particulier sur les personnes vulnérables, pour ne laisser personne pour compte face aux impacts de la crise climatique. », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La directrice de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin précise que « Les impacts des changements climatiques sur la santé mentale et physique de la population montréalaise s'intensifient. La pandémie l'a d'ailleurs démontré, le fardeau des crises sanitaires repose de manière disproportionnée sur certains groupes de la population, creusant les inégalités de santé. L'adaptation n'est plus un choix, elle s'impose. Nous devons agir aujourd'hui pour protéger la santé et réduire les inégalités par des solutions éprouvées. Par exemple, il faut rejoindre rapidement les personnes vulnérables lors de perturbations climatiques, verdir nos quartiers et protéger les espaces naturels, développer le transport collectif et actif puis améliorer les conditions de vie. La résilience individuelle et communautaire, de même que celle des quartiers, des institutions et de notre ville reposent également sur la pleine participation des individus et des communautés à la recherche et la mise en œuvre de solutions. Nous sommes ravis d'amplifier notre collaboration avec la Ville de Montréal, et de nous engager conjointement dans la transition socio-écologique avec nos partenaires communautaires, institutionnels, philanthropiques et la population montréalaise. »

La Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique s'allient dans le cadre d'une nouvelle entente de collaboration qui permettra notamment :

D'évaluer plus finement et d'anticiper les répercussions possibles des changements climatiques sur la santé de la population montréalaise et les enjeux d'équité sociale et territoriale qui en découlent, en fonction de facteurs de vulnérabilité, ainsi que de cartographier les secteurs urbains plus vulnérables aux aléas climatiques et autres risques sur le territoire;



D'identifier les politiques publiques, les pratiques et les mesures réglementaires nécessaires à la création d'aménagements favorisant la résilience des communautés (végétalisation, déminéralisation, compacité, agriculture urbaine, accès à des aliments sains et abordables, transport collectif et actif, etc.) et encourager leur mise en œuvre;



D'arrimer les efforts dans le développement de la résilience des communautés quant aux changements climatiques et de la transition socio-écologique par la promotion de comportements préventifs et adaptatifs autant individuels que collectifs (renforcement de la santé mentale positive en limitant les effets d'écoanxiété, sentiment d'appartenance à la communauté et participation sociale) afin de renforcer la complémentarité des actions pour une plus grande résilience.

Cette annonce est réalisée dans le cadre du Sommet Climat 2022, évènement organisé par le Partenariat climat Montréal, avec le soutien de la Ville de Montréal. Cet événement est l'occasion de mobiliser les grands leaders économiques, institutionnels et philanthropiques montréalais derrière les cibles ambitieuses de lutte aux changements climatiques et fixées par la Ville de Montréal dans le cadre de son Plan climat 2020-2030.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]; Relations avec les médias (DRSP), Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, [email protected], 514 376-3748