Entente de collaboration entre l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et le Conseil des vins du Québec

Depuis quelques années, l'ITHQ se fait un devoir de mettre en valeur, dans ses restaurants, son bar et son Service de banquets, les produits, aliments, vins, cidres et spiritueux du Québec. Ses programmes de formation en sommellerie explorent les différentes régions vinicoles du monde, mais accordent également une place importante à la vitiviniculture québécoise afin que les étudiants puissent connaître et comprendre leur propre terroir. Cette collaboration permettra au CVQ de tenir informés les étudiants de l'ITHQ sur l'état du vignoble québécois et permettra à ces derniers d'échanger avec des vignerons d'expérience afin de profiter de leur savoir et de leur expertise.

« À l'ITHQ, nous formons l'élite. Sensibiliser les étudiants à notre terroir, c'est aussi une manière d'encourager les grandes tables du Québec à offrir une sélection et une belle diversité de vins québécois. » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

L'entente avec le CVQ offrira également aux chercheurs de l'unité mixte de recherche de l'ITHQ, le GastronomiQc Lab, un accès privilégié aux vignerons et aux vignobles québécois afin de mener à bien leurs travaux, qui prévoient d'ailleurs une vaste recherche sur la typicité de nos vins.

La promotion du terroir québécois étant inscrite dans l'ADN des deux organisations, l'ITHQ se réjouit de pouvoir joindre ses efforts de mobilisation à ceux du Conseil des vins du Québec afin d'accorder à la vitiviniculture québécoise la place qui lui revient.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, Direction des communications, ITHQ, 514 282-5111, poste 4078, ophelie.simoncelli@ithq.qc.ca

Related Links

www.ithq.qc.ca