Entente d'amitié et de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement métropolitain de Séoul

QUÉBEC, le 22 août 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, annonce la signature d'une entente multisectorielle entre le Québec et le gouvernement métropolitain de Séoul.

Cette entente permettra de renforcer les collaborations dans des domaines d'intérêt commun tels que l'innovation, le commerce, le tourisme, l'éducation, la santé et les services sociaux, de même que l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Cette signature facilitera les échanges entre le Québec et Séoul sur leurs expertises et pratiques exemplaires dans ces domaines.

L'entente concrétise les discussions entamées lors de la visite de la ministre en Corée du Sud en février 2023, où elle s'était entretenue avec le premier vice-maire de Séoul, M. Kim Eui Seung. À cette occasion, la ministre et le vice-maire avaient convenu de travailler sur une entente multisectorielle entre le Québec et le gouvernement métropolitain de Séoul.

Citation :

« Nous avons pu observer, au cours des cinq dernières années, une augmentation considérable des activités entre le Québec et la Corée dans des secteurs prioritaires et stratégiques. C'est une fierté pour moi d'avoir conclu cette entente de coopération multisectorielle entre le gouvernement du Québec et celui de Séoul dans l'optique d'accroître encore davantage nos échanges. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Cette entente est signée avec le premier vice-maire aux affaires administratives de Séoul, M. Kim Sang Han, qui est également au Québec à l'occasion de la Semaine de la Corée à Montréal, laquelle se déroule du 22 au 25 août. Le gouvernement métropolitain de Séoul participe activement à l'organisation de cet évènement qui englobera plusieurs activités culturelles.

Le Québec est présent en Corée depuis 1991. Tout récemment, la représentation de Séoul a été rehaussée au statut de délégation.

La région métropolitaine de Séoul compte près de 9,6 millions d'habitants.

En 2023, les échanges entre la Corée et le Québec se chiffraient à 3,8 milliards de dollars canadiens.

La Corée est identifiée à titre de marché d'ancrage de la Stratégie territoriale du Québec pour l'Indo-Pacifique.

Liens connexes :

