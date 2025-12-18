Entente collective : les familles d'accueil affiliées à la CSN obtiennent des gains significatifs

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Après plus de deux ans de négociations, et suite à un vote à 97%, les Ressources de type familial - communément appelées familles d'accueil - syndiquées avec la CSN ont entériné hier soir une entente de principe.

L'entente leur garantit une augmentation de 17,4 % sur 5 ans, appliquée à la rétribution pour le soutien ou l'assistance des bénéficiaires. Le montant quotidien alloué aux familles passera par ailleurs à 34,71 $ par jour à partir du 1er avril 2026, un gain de près de 3 % supérieur à l'inflation.

« Nous sommes fières d'être allées chercher l'équivalent des gains du secteur public, mais aussi d'avoir été en mesure de bonifier le montant quotidien des dépenses de bases pour les usagers. C'était une question de dignité pour ces derniers, et d'équité pour les personnes-ressources qui devaient souvent piger dans leurs poches pour compenser », explique la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, Lucie Longchamps.

« Il reste du chemin à faire pour que les ressources de type familial soient reconnues à la hauteur de leur apport à la société québécoise, mais nous sommes satisfaites des gains que nous sommes allés chercher. Rappelons que nous avons pu compter sur un mandat fort de moyens de pression, adopté à 98 % par nos quelque 1500 membres afin de nous garantir ces résultats », ajoute de son côté Diane McNicoll, représentante du secteur.

D'autres gains ont également été obtenus par la CSN, notamment sur le plan de la représentation syndicale, de l'enquête administrative et du travail de partenariat entre les ressources et les établissements avec lesquels elles sont contractuellement liées.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Camila Rodriguez-Cea, conseillère syndicale, 438 882-1275 ou [email protected]