Invitation aux médias - Grève des heures supplémentaires des 2400 employé-es d'entretien de la STM - Point de presse du Syndicat du transport de Montréal-CSN

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La CSN tiendra un point de presse le vendredi 12 décembre pour faire une mise à jour sur la négociation. La grève des heures supplémentaires des 2400 employé-es d'entretien pourrait avoir lieu jusqu'au 11 janvier prochain. Cette grève vise à mettre la pression nécessaire sur la STM pour enfin obtenir une entente de principe.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse en lien avec la grève des heures supplémentaires des 2400 employé-es d'entretien de la STM Quand : Vendredi 12 décembre 2025, à 8 h 30 Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN

François Enault, 1er vice-président de la CSN Où : Centre de transport Frontenac

1612, rue du Havre, Montréal

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]