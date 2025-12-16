Le syndicat des travailleurs du Mont-Sainte-Anne déplore la gestion de la montagne

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le syndicat représentant les travailleuses et travailleurs du Mont-Sainte-Anne est inquiet de la gestion de la montagne. La fermeture inhabituelle de la station de ski, malgré les conditions météorologiques favorables, retarde l'entrée en poste de plusieurs centaines de travailleurs saisonniers. La non-conformité de la compagnie gestionnaire, Resorts of Canadian Rockies, à des exigences d'entretien de la Régie du bâtiment, est en cause.

À pareille date l'année dernière, plus de 270 travailleuses et travailleurs étaient déjà en fonction, mais ce ne sont qu'une cinquantaine de personnes qui travaillent sur la montagne à l'heure actuelle.

« C'est une des plus belles montagnes du Québec et les salarié-es ne demandent qu'à offrir une belle expérience aux clients, mais ça devient de plus en plus difficile pour eux de compenser les années de sous-investissements du gestionnaire », explique le trésorier de la Fédération du commerce de la CSN, Michel Valiquette.

Le syndicat a par ailleurs fait valoir le droit de refus de travail en raison de conditions dangereuses au département de l'enneigement. Il souligne notamment le manque de véhicules qui servent aux déplacements quotidiens sur la montagne, de même qu'à l'évacuation d'urgence des employé-es.

Les problèmes électriques ont également eu des impacts sur les travailleurs en fonction qui, au-delà de la station d'accueil, devaient opérer avec l'aide de génératrices qui ne suffisent pas aux besoins. Le syndicat mentionne notamment le cas des patrouilleurs qui ont dû prendre leurs pauses dans le froid.

« Les problèmes de gestion sont récurrents avec la compagnie, on se souviendra que l'année dernière, les travailleuses, les travailleurs et les plaisanciers avaient eu droit à une fermeture de la station dès la première journée de la saison, c'est déplorable qu'on joue encore dans le même film », explique la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Barbara Poirier.

La CSN appelle la compagnie gestionnaire à redresser la situation et à investir les sommes nécessaires pour que la montagne fasse à nouveau la fierté de la région.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Camila Rodriguez-Cea, conseillère en communication, 438 882-1275 ou [email protected]