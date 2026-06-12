Négociations pour le renouvellement de l'entente-cadre avec les pharmaciens propriétaires - Québec annonce une entente de principe avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement de l'entente-cadre avec les pharmaciens propriétaires, la présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, annoncent une entente de principe avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

D'une durée de cinq ans (2025-2030), cette entente vise près de 2 100 pharmaciens propriétaires. Elle permettra une meilleure offre de services de proximité à la population, puisqu'elle tient compte des réalités opérationnelles des pharmaciens propriétaires et du rôle accru qu'ils jouent dans la prise en charge de patients en première ligne grâce aux nouvelles activités cliniques qui leur sont confiées. Ces activités touchent notamment la prescription, la substitution et l'administration de médicaments.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : William Demers, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]