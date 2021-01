Entente approuvée au Service de police de Wendake

QUÉBEC, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les 12 policiers du Service de police de Wendake, près de Québec, ont entériné à l'unanimité, la semaine dernière, leur nouvelle convention collective.

D'une durée de cinq ans, ce contrat de travail prévoit une hausse salariale de 2 % en moyenne annuellement.

Parmi les gains obtenus, notons certaines bonifications en ce qui concerne les heures supplémentaires lors de sessions de formation, de travaux obligatoires et de réunions ainsi qu'une indexation des primes.

Plusieurs autres améliorations, telles que les libérations syndicales, ont également été négociées.

Le SCFP représente la majorité des corps de police autochtones syndiqués au Québec.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications du SCFP, 514 802-2802

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/