Entente adoptée : les salarié-es ont tenu tête à la direction du Reine Elizabeth

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Les 600 salarié-es auront dû tenir près de six mois en lock-out pour forcer le Fairmont Reine Elizabeth à bonifier leurs salaires et leurs conditions de travail. Rassemblés en assemblée générale, les travailleuses et les travailleurs ont voté à 91 % en faveur de l'hypothèse d'entente du conciliateur.

L'entente contient l'ensemble des gains de la négociation coordonnée, soit une augmentation salariale de 21 % sur quatre ans, une bonification de la contribution de l'employeur à l'assurance collective, ainsi que d'autres avantages en lien avec la formation, les vacances et le pourboire. L'entente permet aussi d'obtenir des gains sur la restriction du recours aux agences de personnel, un élément majeur de cette négociation. La réduction de la charge de travail fait aussi partie de l'entente, notamment par l'obtention d'un gain d'un maximum de 12 chambres par préposé-e aux chambres.

L'entente intègre aussi des gains locaux concernant le maintien de l'ancienneté face à des changements de l'hôtel, l'augmentation des libérations syndicales, l'augmentation des allocations pour les équipements et un meilleur accès aux congés. Rappelons que les 600 salarié-es du Fairmont Reine Elizabeth étaient en lock-out depuis le 20 novembre dernier.

« Ce que les 600 salarié-es du Reine Elizabeth ont surtout gagné, c'est le respect. Après près de six mois à subir un lock-out, ils ont réussi à arracher les gains de la négociation coordonnée de l'hôtellerie. Ils font la preuve qu'avec de la détermination, on peut réussir à améliorer nos salaires et nos conditions de travail. Ils ont tenu la minute de plus dans une négociation particulièrement difficile. Bâtissons sur ce bon règlement pour de meilleures conditions de travail et de bonnes relations de travail », explique Michel Valiquette, trésorier et responsable de l'hôtellerie de la Fédération du commerce (FC-CSN).

Six hôtels qui doivent maintenant se mettre en mode règlement

Ce ne sont que six hôtels de la 11e ronde de négociation coordonnée qui n'ont toujours pas d'entente. Parmi ces hôtels, certains avaient des échéances de convention collective plus tardives. Les hôtels toujours en négociation sont l'Hôtel Concorde et l'Hôtel Clarendon à Québec, le Holiday Inn Sinomonde et le Hilton Garden Inn à Montréal, le Quality Inn à Dorval et le Château Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« L'entente au Reine Elizabeth rappelle aux hôteliers retardataires qu'il est temps qu'ils passent à la table de négociation pour régler. L'été est à nos portes et s'ils veulent en profiter au maximum, ils doivent eux aussi octroyer les gains de la négociation coordonnée à leurs travailleuses et leurs travailleurs », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3500 travailleuses et travailleurs issus de 29 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leur employeur respectif.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

