Entente acceptée à l'UQAM

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - C'est par une écrasante majorité de 97 % que près de 1000 membres du Syndicat des employées et employés de l'UQAM (SEUQAM), section locale 1294 du SCFP, se sont prononcés en faveur de l'entente de principe qui leur a été présentée le 29 mai dernier.

« Je savais que nos membres seraient satisfaits des gains réalisés dans le cadre de ces pourparlers. Nous sommes arrivés à répondre à plusieurs de leurs préoccupations en touchant à plusieurs aspects de leur vie au travail. Une négociation qui se déroule dans un climat positif et constructif assure toujours une entente où les syndiqué(e)s et l'employeur y trouvent leur compte », a déclaré François Laplante-Lévesque, président de la section locale 1294 du SCFP.

Les parties ont convenu d'une convention collective d'une durée de huit ans, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2031, et de hausses salariales de 2,8 % en 2024; de 2,6 % en 2025; de 3,5 % en 2027; puis, pour les années s'échelonnant de 2028 à 2031, de 2,25 % ou selon la politique salariale gouvernementale (PSG) si cette dernière est plus élevée.

L'une des préoccupations majeures des syndiqué(e)s dans cette négociation concernait les conditions de travail du personnel à statut particulier. Grâce aux nombreuses avancées négociées dans l'entente, celles-ci sont à majorité réglées : vacances rémunérées, amélioration des assurances collectives, report de journées de maladie non utilisées et uniformisation du traitement salarial. Il s'agit de gains forts importants réclamés depuis longtemps.

D'autres progrès significatifs pour les membres font aussi partie du nouveau contrat travail, notamment en ce qui concerne la flexibilité de l'horaire, la bonification des heures supplémentaires et des primes ainsi que la reconnaissance du travail en présentiel. À ce sujet, les personnes salariées ne faisant pas de télétravail auront droit à un horaire condensé de quatre jours ou à un montant annuel forfaitaire de 500 $. Également, notons que les stagiaires postdoctoraux verront leurs conditions de travail conventionnées pour la toute première fois à la suite de leur inclusion à l'accréditation syndicale.

Les textes étant déjà finalisés, l'entente sera donc présentée au conseil d'administration de l'UQAM le 20 juin prochain et les parties visent une signature le 21 juin 2024.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 10 900 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

