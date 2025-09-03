Entente à la Ville de Saguenay

SAGUENAY, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les membres du Syndicat des cols blancs de la Ville de Saguenay (SCFP 2466) ont entériné à près de 98 % une nouvelle convention collective. En juillet dernier, les membres avaient voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève afin d'obtenir une véritable équité quant aux augmentations de salaires accordées.

« Défi relevé ! Nous avons négocié une augmentation salariale de 19 % sur cinq ans, ce qui nous permet enfin d'atteindre l'équité avec les autres groupes de salariés, et ce, sans distinction », de se réjouir Marc Alexander Blais, vice-président du Syndicat.

Le SCFP 2466, qui regroupe plus de 600 membres, est le plus grand syndicat composé majoritairement de femmes à la Ville de Saguenay.

Parmi les autres gains de cette nouvelle entente, notons la création de 16 postes réguliers ainsi que l'amélioration des horaires de travail et de plusieurs autres conditions de travail particulières.

« Nous pouvons être très fièr(e)s : nous avons amélioré nos conditions de travail et corrigé une iniquité flagrante! », de conclure le vice-président.

La convention collective des cols blancs était échue depuis le 1er janvier 2025.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]