Ensemble, soulignons l'audace de ces milliers de gens qui transforment le Québec!

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Ensemble, soulignons l'audace et la créativité des milliers d'entrepreneurs, d'étudiants et d'élèves au cœur des 1619 initiatives inscrites à la 28e édition du Défi OSEntreprendre partout au Québec. Ces personnes inspirantes ont en commun de faire preuve d'un bel esprit d'entreprendre, un état d'esprit qui dispose à percevoir un besoin, imaginer une solution et agir pour la concrétiser.

Cette 28e édition est marquée, pour une deuxième année consécutive, par une progression significative des inscriptions au volet Création d'entreprise, avec une hausse de 12 %, qui, en contexte de turbulences, témoigne particulièrement de la force du Défi OSEntreprendre pour repérer les initiatives les plus prometteuses et propulser l'audace des entrepreneurs en démarrage. Elle illustre aussi l'extraordinaire mobilisation locale, régionale et nationale des acteurs clés sur le terrain.

« Dans un environnement en pleine mutation, marqué par des défis budgétaires et démographiques, ce grand mouvement collectif qui soutient le développement de l'esprit d'entreprendre est plus nécessaire que jamais, tant pour soutenir la réussite des élèves, le dynamisme des milieux que la prospérité du Québec », souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Les prochaines étapes

Le processus de sélection par jury débutera dans les prochains jours à l'échelon local pour se poursuivre au régional en avril et au national en mai. La 28e édition culminera le 10 juin 2026 au Palais Montcalm à Québec lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, sous la présidence d'honneur de Simon Philibert, animateur au sein du Groupe TVA, et fondateur du Groupe Embargo. Cet événement énergisant, animé par Anaïs Favron, sera l'occasion de dévoiler les lauréats nationaux et de rencontrer des humains inspirants de partout au Québec.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Le Défi OSEntreprendre est soutenu par des acteurs engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, Promutuel Assurance, Spektrum, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et la mutualité, Hydro-Québec, une dizaine de partenaires Bronze et un large réseau d'alliés stratégiques.

SOURCE OSEntreprendre

Source : Amélie Soucy-Gauthier, [email protected], 418 805-6550