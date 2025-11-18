Ouverture des inscriptions à la 28e édition du Défi OSEntreprendre

QUÉBEC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le Défi OSEntreprendre revient en force pour sa 28e édition, pour repérer, mettre en lumière et propulser ce qu'il se fait de beau et de prometteur partout au Québec! À ce propos, OSEntreprendre, ainsi que les responsables locaux et régionaux mobilisés dans les 17 régions du Québec, invitent tous ceux qui osent entreprendre à s'inscrire d'ici le 11 mars 2026, 16 h sur osentreprendre.quebec.

Un grand mouvement | 500 000 $ en prix

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national pour faire rayonner l'audace entrepreneuriale de milliers de personnes :

des élèves du préscolaire à la formation professionnelle avec son volet Scolaire ;

; des jeunes du collégial et de l'université avec son volet Étudiant ;

; des entrepreneurs en démarrage avec son volet Création d'entreprise ;

; des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc.

Une tonne de fierté - parlez-en au président d'honneur!

Porté par sa passion, Simon Philibert a fondé le Groupe Embargo en 2011, une entreprise spécialisée dans la production et la gestion d'événements et de spectacles -- alors qu'il était encore aux études! Également connu du grand public par sa présence à « Salut Bonjour ! » sur TVA pour expliquer l'actualité, il jongle quotidiennement entre entrepreneuriat et carrière à la télévision.

Participant au volet Création d'entreprise en 2012 et lauréat régional Réussite inc. en 2018, le Défi OSEntreprendre a marqué un tournant dans son parcours entrepreneurial. « Cette initiative, c'est un tremplin pour prouver que oui, c'est possible de passer de l'idée à l'action, de rêver grand et de bâtir quelque chose de vrai. Et ça, je veux le transmettre, puisque l'entrepreneuriat est essentiel pour le développement économique du Québec. »

Des partenaires engagés

« Le Québec a besoin de gens qui osent, qui innovent et qui prennent leur place. C'est pour ça que notre gouvernement est fier d'appuyer le Défi OSEntreprendre, une initiative qui encourage les jeunes à croire en eux et à réaliser leurs ambitions. Pour nos entrepreneurs, c'est une façon de se faire connaître et de faire grandir leurs idées. Des projets comme celui-ci nous rappellent à quel point on peut être fiers de notre monde, de nos jeunes et de ceux et celles qui bâtissent le Québec de demain », affirme François Legault, premier ministre du Québec.

« Bien plus qu'un simple concours, le Défi OSEntreprendre est une célébration de la créativité et de l'engagement des jeunes et des entrepreneurs québécois. En faisant rayonner des projets aussi inspirants qu'audacieux, nous favorisons une culture entrepreneuriale forte, propice à l'émergence d'innovations. Depuis sa toute première édition, Desjardins est fier de soutenir cette initiative qui stimule le dynamisme et la vitalité économique dans toutes les régions du Québec », souligne Jean-Yves Bourgeois, Premier vice-président, Première vice-présidence Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des élèves, appuyés par leurs intervenants scolaires, des étudiants ainsi que des entrepreneurs. Cette initiative d'envergure est soutenue par des acteurs engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, Promutuel Assurance, Spektrum, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et la mutualité, Hydro-Québec, une dizaine de partenaires Bronze et un large réseau d'alliés stratégiques.

SOURCE OSEntreprendre

Source : Amélie Soucy-Gauthier • [email protected] • 418 805-6550