Soulignons le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école en 2026 partout au Québec!

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - OSEntreprendre présente en février 13 événements-conférences dans des écoles secondaires de différentes régions du Québec. Il est par ailleurs fier d'annoncer le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école en novembre 2026, rendu possible grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse.

« Le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école est une excellente nouvelle pour nos jeunes. Ces rencontres avec des entrepreneurs de leur communauté visent à ouvrir leur perspective sur ce magnifique métier tout en les inspirant à réaliser des projets entrepreneuriaux à l'école, ce qui amène les jeunes à s'épanouir, à être davantage motivés et même à se découvrir des "superpouvoirs"! », précise Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

« Je suis heureux de soutenir le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école, une initiative essentielle au développement de la culture d'entrepreneuriat chez nos jeunes. En leur faisant découvrir des parcours inspirants et diversifiés, nous leur démontrons que l'entrepreneuriat offre une multitude de possibilités, ce qui constitue un puissant facteur de motivation et de persévérance scolaire », affirme Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Les événements-conférences permettront de célébrer le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école grâce à l'engagement de dizaines d'entrepreneurs qui, par le partage de leur parcours, viseront à inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre des jeunes présents, à les inciter à réaliser des projets entrepreneuriaux en classe et à les encourager à persévérer à l'école. D'ailleurs ces conférences se tiendront pendant les Journées de la persévérance scolaire, du 16 au 20 février 2026 :

16 février

Abitibi-Témiscamingue

Polyvalente de Macamic, CSS du Lac-Abitibi

Karyne Chabot de PanoramAT et Simon Goudreau de L'Accalmie chez Juliette

Montréal

Académie Michel-Provost

Hugo Bouchard-Beaulieu de Bushido Coaching et Christine Drolet de Réinspire

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Polyvalente Charles Gravel, CSS des Rives-du-Saguenay

Vincent Alarie Tardif de l'Auberge Le Parasol et Annick Lachance Gravel de Lachance Gravel

17 février

Chaudière-Appalaches

Conférence 1 animée par Samuel Labbé de Productions Bleu Flamant

Polyvalente Bélanger, CSS Beauce-Etchemin

Jenny Dumont Blais de Topo Escalade, Marc-Étienne Faucher de La Noix d'Érable et Alexandre Tanguay de Unique Plastique

Conférence 2 animée par Samuel Labbé de Productions Bleu Flamant

Polyvalente St-François, CSS Beauce-Etchemin

Kassandra Bilodeau de KBcreation, Alexandre Tanguay de Unique Plastique et Magali Thivierge du Centre L'Empreinte du Bonheur

18 février

Capitale-Nationale

École secondaire Rochebelle, CSS des Découvreurs

Andrée-Ann Adam de Animora, Tony Aubé de Amical et Tania Plamondon de Maison d'édition Tania Plamondon

Côte-Nord

Polyvalente des Berges, CSS de l'Estuaire

Julie Bourgeault de Espace Optimum, Mat Michaud de la Coopérative les Légumeureux et Samuel Morin de la Ferme 5 étoiles

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

New Carlisle High School, Easter Shores School Board

Shannon Rudy de Safire Conseils RH et Jessica Walker de Fly Movement

19 février

Montérégie

École secondaire François-Williams, CSS des Patriotes

Fanny Boudreault du Studio de danse KF, Jimmy Boudreault de Gestion financière Martin Bernard inc. et Hugo Bouchard-Beaulieu de Bushido Coaching

Lanaudière

École de L'intervalle, CSS des Samares

Amélie Sarrazin de Marché Madame S et Marilyne Vallières de Signalisation de Ville

Laval

École Leblanc, CSS de Laval

Karim Leduc de Dulcedo, Louis-Gilles et Gabriel Montagne de RPC et Coralia Raducea de Elantia

20 février

Centre-du-Québec

École secondaire La Poudrière, CSS des Chênes

Léonie Lauzière de Le Relais Glacé et Alain Simard de Petit cactus et Samuel Tremblay de Solidel

Laurentides

École secondaire Saint-Stanislas, CSS Rivière-du-Nord

Alexandre Naud du Carrefour Bleu et Florence-Elyse Ouellette de Dopamine

À propos de la Semaine des entrepreneurs à l'école

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il a sensibilisé, entre 2017 et 2024, plus de 150 000 jeunes partout au Québec, par des milliers de conférences gratuites offertes à l'école par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre, soutenue par le gouvernement du Québec.

SOURCE OSEntreprendre

Source : Amélie Soucy-Gauthier • [email protected] • 418 805-6550