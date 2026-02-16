Soulignons le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école en 2026 partout au Québec!
QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - OSEntreprendre présente en février 13 événements-conférences dans des écoles secondaires de différentes régions du Québec. Il est par ailleurs fier d'annoncer le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école en novembre 2026, rendu possible grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse.
« Le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école est une excellente nouvelle pour nos jeunes. Ces rencontres avec des entrepreneurs de leur communauté visent à ouvrir leur perspective sur ce magnifique métier tout en les inspirant à réaliser des projets entrepreneuriaux à l'école, ce qui amène les jeunes à s'épanouir, à être davantage motivés et même à se découvrir des "superpouvoirs"! », précise Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.
« Je suis heureux de soutenir le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école, une initiative essentielle au développement de la culture d'entrepreneuriat chez nos jeunes. En leur faisant découvrir des parcours inspirants et diversifiés, nous leur démontrons que l'entrepreneuriat offre une multitude de possibilités, ce qui constitue un puissant facteur de motivation et de persévérance scolaire », affirme Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.
Les événements-conférences permettront de célébrer le retour de la Semaine des entrepreneurs à l'école grâce à l'engagement de dizaines d'entrepreneurs qui, par le partage de leur parcours, viseront à inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre des jeunes présents, à les inciter à réaliser des projets entrepreneuriaux en classe et à les encourager à persévérer à l'école. D'ailleurs ces conférences se tiendront pendant les Journées de la persévérance scolaire, du 16 au 20 février 2026 :
16 février
Abitibi-Témiscamingue
Polyvalente de Macamic, CSS du Lac-Abitibi
Karyne Chabot de PanoramAT et Simon Goudreau de L'Accalmie chez Juliette
Montréal
Académie Michel-Provost
Hugo Bouchard-Beaulieu de Bushido Coaching et Christine Drolet de Réinspire
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Polyvalente Charles Gravel, CSS des Rives-du-Saguenay
Vincent Alarie Tardif de l'Auberge Le Parasol et Annick Lachance Gravel de Lachance Gravel
17 février
Chaudière-Appalaches
Conférence 1 animée par Samuel Labbé de Productions Bleu Flamant
Polyvalente Bélanger, CSS Beauce-Etchemin
Jenny Dumont Blais de Topo Escalade, Marc-Étienne Faucher de La Noix d'Érable et Alexandre Tanguay de Unique Plastique
Conférence 2 animée par Samuel Labbé de Productions Bleu Flamant
Polyvalente St-François, CSS Beauce-Etchemin
Kassandra Bilodeau de KBcreation, Alexandre Tanguay de Unique Plastique et Magali Thivierge du Centre L'Empreinte du Bonheur
18 février
Capitale-Nationale
École secondaire Rochebelle, CSS des Découvreurs
Andrée-Ann Adam de Animora, Tony Aubé de Amical et Tania Plamondon de Maison d'édition Tania Plamondon
Côte-Nord
Polyvalente des Berges, CSS de l'Estuaire
Julie Bourgeault de Espace Optimum, Mat Michaud de la Coopérative les Légumeureux et Samuel Morin de la Ferme 5 étoiles
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
New Carlisle High School, Easter Shores School Board
Shannon Rudy de Safire Conseils RH et Jessica Walker de Fly Movement
19 février
Montérégie
École secondaire François-Williams, CSS des Patriotes
Fanny Boudreault du Studio de danse KF, Jimmy Boudreault de Gestion financière Martin Bernard inc. et Hugo Bouchard-Beaulieu de Bushido Coaching
Lanaudière
École de L'intervalle, CSS des Samares
Amélie Sarrazin de Marché Madame S et Marilyne Vallières de Signalisation de Ville
Laval
École Leblanc, CSS de Laval
Karim Leduc de Dulcedo, Louis-Gilles et Gabriel Montagne de RPC et Coralia Raducea de Elantia
20 février
Centre-du-Québec
École secondaire La Poudrière, CSS des Chênes
Léonie Lauzière de Le Relais Glacé et Alain Simard de Petit cactus et Samuel Tremblay de Solidel
Laurentides
École secondaire Saint-Stanislas, CSS Rivière-du-Nord
Alexandre Naud du Carrefour Bleu et Florence-Elyse Ouellette de Dopamine
À propos de la Semaine des entrepreneurs à l'école
OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il a sensibilisé, entre 2017 et 2024, plus de 150 000 jeunes partout au Québec, par des milliers de conférences gratuites offertes à l'école par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre, soutenue par le gouvernement du Québec.
