Ensemble pour le logement. Maintenant. L'AGRTQ et ses 22 GRT membres dévoilent leurs solutions pour la crise du logement.

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Sous le thème « Ensemble pour le logement. Maintenant. », l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) et son réseau de 22 Groupes de ressources techniques (GRT) prennent la parole pour présenter une série d'engagements pour le logement communautaire et social, un modèle ancré dans les réalités du terrain et façonné par les communautés elles-mêmes.

Avec plus de 50 ans d'expertise et plus de 100 000 logements livrés, les GRT sont les bâtisseurs du logement communautaire et social au Québec. Aujourd'hui, ils parlent d'une seule voix : les solutions existent, les professionnels sont prêts, et le temps d'agir, c'est maintenant.

« Le Québec traverse une crise du logement sans précédent. Les familles, les aînés, les travailleurs, partout sur le territoire, font face à des choix impossibles. Le réseau des GRT porte des solutions concrètes, éprouvées et prêtes à être déployées. Ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté collective d'agir. »

- Ambroise Henry, président de l'AGRTQ

Une crise qui touche tout le Québec

Cette réalité touche toutes les régions du Québec : des familles évincées de leur quartier, des aînés sans logement adapté, des travailleurs qui ne peuvent pas se loger près de leur emploi, des municipalités qui peinent à retenir leur population.

Le marché locatif est sous pression : le taux d'inoccupation des centres urbains québécois s'établit à 2,7 % (SCHL, 2025), sous le seuil d'équilibre de 3 %. Les loyers ont bondi de 47 % depuis 2018 (FRAPRU, 2025), et un locataire sur cinq peine aujourd'hui à payer son loyer (Vivre en ville, 2025). Le logement communautaire et social ne représente actuellement que 11 % du marché locatif québécois, alors que la cible visée est de 20 % afin de contribuer à freiner la spéculation immobilière.

Sept engagements pour un Québec où se loger est un droit

L'AGRTQ et le réseau des GRT présentent sept engagements concrets, formant un tout cohérent, pour répondre durablement à la crise :

10 000 nouveaux logements communautaires et sociaux par année , acquis ou construits, pour atteindre 20 % du marché locatif d'ici 2050 et répondre aux besoins réels des ménages à faibles et modestes revenus.

, acquis ou construits, pour atteindre 20 % du marché locatif d'ici 2050 et répondre aux besoins réels des ménages à faibles et modestes revenus. Mettre en place un financement stable, prévisible et dédié . Un financement pluriannuel et des objectifs clairs, élaborés avec les acteurs du milieu. À l'image d'un programme autoportant, permettre des dépôts en continu, simplifier les processus administratifs, tout en misant sur l'expertise des GRT.

. Un financement pluriannuel et des objectifs clairs, élaborés avec les acteurs du milieu. À l'image d'un programme autoportant, permettre des dépôts en continu, simplifier les processus administratifs, tout en misant sur l'expertise des GRT. Miser sur le communautaire. Placer le logement communautaire au centre de la stratégie de développement, en s'appuyant pleinement sur les GRT comme partenaires incontournables à toutes les étapes.

Placer le logement communautaire au centre de la stratégie de développement, en s'appuyant pleinement sur les GRT comme partenaires incontournables à toutes les étapes. Garantir des logements accessibles aux ménages à faible et modeste revenu et aux populations ayant des besoins spécifiques. Garantir que tous les investissements publics soient affectés à des projets dont les loyers sont à la portée des ménages à faible et modeste revenu et des populations ayant des besoins spécifiques.

Garantir que tous les investissements publics soient affectés à des projets dont les loyers sont à la portée des ménages à faible et modeste revenu et des populations ayant des besoins spécifiques. Adopter une Politique nationale du logement , fondée sur le droit au logement, la mixité sociale, la planification à long terme et la protection des investissements publics.

, fondée sur le droit au logement, la mixité sociale, la planification à long terme et la protection des investissements publics. Mobiliser tous les leviers fiscaux et financiers pour faciliter le transfert d'unités du privé vers le communautaire, renforcer les municipalités et adapter les programmes à toutes les échelles.

pour faciliter le transfert d'unités du privé vers le communautaire, renforcer les municipalités et adapter les programmes à toutes les échelles. Maintenir les actifs en habitation communautaire et sociale. Consolider un programme d'aide au maintien des actifs à l'intention des organismes en habitation communautaire.

« Le logement communautaire et social n'est pas une dépense, c'est un investissement. Chaque dollar investi rapporte 1,38 $ à la société. Une unité construite aujourd'hui restera abordable dans 50, 100 ans. C'est ça, la force de notre modèle, porté par et pour les communautés. »

- Tommy Théberge, directeur général de l'AGRTQ

Les GRT : un réseau unique, prêt à livrer

Les 22 GRT membres de l'AGRTQ constituent un réseau unique en son genre : des entreprises d'économie sociale spécialisées dans le développement de logements communautaires et sociaux, présentes partout au Québec. Du tout premier concept jusqu'à la remise des clés, puis au cours de la première année d'occupation, les GRT accompagnent les communautés, les coopératives, les offices d'habitation et les organismes sans but lucratif à chaque étape du développement.

Avec les GRT, le Québec dispose d'une infrastructure unique, éprouvée et déployée sur l'ensemble du territoire, prête à accélérer dès que les conditions le permettront.

Le logement communautaire et social québécois, c'est aussi un moteur économique : l'investissement en ce sens génère 354,9 M$ en économies pour les finances publiques, 162,1 M$ en revenus fiscaux, 2,4 G$ en contribution au PIB et crée 26 588 emplois. Un investissement qui rapporte.

Pour consulter la plateforme électorale complète : https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/Plateforme-electorale-2026-AGRTQ.pdf

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir

www.agrtq.qc.ca

SOURCE Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

Renseignements : Marianne Brassard, Conseillère aux communications, AGRTQ, [email protected], 438-822-4547