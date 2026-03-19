Budget du Québec 2026-2027 - L'AGRTQ exprime ses préoccupations face à l'absence d'investissements significatifs pour l'habitation communautaire et sociale alors que son réseau a des milliers logements prêts à être livrés dans les 12 à 18 prochains mois

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) prend connaissance avec préoccupation du budget 2026-2027, qui prévoit une enveloppe de 209 millions de dollars pour construire 1 000 logements abordables alors que son réseau est prêt à déployer rapidement des milliers de logements sur l'ensemble du territoire du Québec dans un horizon de 12 à 18 mois.

L'AGRTQ souhaite toutefois saluer les allocations prévues dans le Programme d'adaptation au domicile, au Programme de supplément aux loyers, au programme Réno-Région et les sommes allouées pour la prévention de l'itinérance et les victimes de violence conjugale.

Le réseau des GRT est prêt à lever des milliers d'unités

L'AGRTQ souhaite réitérer l'objectif collectif d'atteindre la cible de 20% de logements locatifs communautaires et sociaux afin de répondre aux besoins pressants des ménages à faible et modeste revenu et aux populations vulnérables. Une cible qui, pour être atteinte, représenterait un ajout de 10 000 logements communautaires et sociaux par année jusqu'en 2050. L'annonce présentée dans le budget n'atteint pas cet objectif qui fait consensus dans un vaste réseau d'organismes en habitation, de groupes sociaux et de municipalités.

L'AGRTQ rappelle que le dernier appel d'offres du Programme d'habitation abordable du Québec (PHAQ) volet 1 (familles et personnes seules) remonte à 2023. Cette interruption retarde l'accès à des logements collectifs pour des milliers de ménages à faible et modeste revenu propulsé par des organismes à but non lucratif, des coopératives et des offices d'habitation partout au Québec.

« Les GRT accompagnent des groupes qui ont des projets viables, ancrés dans leurs communautés, prêts à entrer en phase de réalisation. Cela représente des centaines de projets d'habitation communautaire et sociale, totalisant des milliers de logements prêts à être réalisés. Sans signal de financement, ces groupes ne peuvent ni planifier, ni s'engager auprès des organismes à but non lucratif, des coopératives et des offices d'habitation souhaitant développer un projet d'habitation. », a déclaré Tommy Théberge, directeur général de l'AGRTQ.

L'AGRTQ rappelle que l'habitation communautaire représente un investissement public particulièrement efficace : les projets développés par les GRT génèrent 1,38$ à chaque 1$ investi, stimulent l'activité économique locale et créent des milieux de vie stables à long terme.

Maisons Canada, un levier à saisir

Pour rappel, d'après les sources officielles, Maisons Canada dispose d'une enveloppe initiale de 13 milliards afin de financer la construction de logements abordables, accorder des prêts et acquérir des terrains entre 2025 et 2030.

En novembre 2023, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada avaient pourtant injecté 900 millions de dollars chacun, pour un total de 1,8 milliard, dans le cadre d'une entente qui a permis de propulser des projets en logement social et communautaire. Cette excellente approche a généré des retombées concrètes.

Il est indispensable que le gouvernement du Québec tire pleinement parti des investissements de Maisons Canada afin de répondre à la crise du logement. Ce programme constitue une occasion stratégique à saisir afin d'accélérer la construction de logements et de soutenir le développement des communautés, dans une perspective harmonisée entre les deux gouvernements.

Des solutions concrètes prêtes à être déployées

Considérant la crise du logement et son impact majeur auprès d'une part croissante de la population, il est essentiel de pouvoir maintenir et d'accélérer la cadence de production de nouveaux logements abordables hors marché.

Dans ce contexte, l'AGRTQ réitère sa disponibilité à travailler avec le gouvernement pour identifier les ajustements qui permettraient de relancer les investissements en logement communautaire et social. Les GRT sont des partenaires développeurs expérimentés, capables de soutenir des projets à fort impact social et des retombées positives pour toutes les communautés, dans l'ensemble des régions du Québec.

« Nous faisons partie de la solution. L'expertise est là, les projets sont là, les besoins sont là. Nous invitons le gouvernement à s'appuyer sur notre réseau pour avancer. Nous invitons également le ou la futur.e premier.ère ministre à revoir les orientations budgétaires en logement, afin qu'elles reflètent les réelles préoccupations et priorités des Québécois et des Québécoises, en pleine crise du logement. », a conclu Ambroise Henry, Président de l'AGRTQ.

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire et sociale.

SOURCE Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

Renseignements : Marianne Brassard, Conseillère aux communications, AGRTQ, [email protected], 438-822-4547