PMI‑Montréal et l'AGRTQ annoncent un partenariat stratégique pour renforcer la gestion de projets en habitation communautaire et sociale

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - PMI‑Montréal et l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) annoncent avec fierté la conclusion d'un partenariat triennal visant à renforcer l'expertise en gestion de projets au sein du réseau des groupes de ressources techniques (GRT) membres de l'AGRTQ et à soutenir la réalisation de projets à forte valeur sociale, par le biais d'un parcours spécialisé en gestion de projet appliquée à l'habitation communautaire et sociale, Réseau Expert.

Dans un contexte où les projets d'habitation communautaire et sociale sont marqués par une complexité croissante, par la multiplication des parties prenantes, des exigences réglementaires et des montages financiers, la capacité des organisations à structurer, piloter et livrer efficacement leurs projets devient un levier essentiel pour répondre aux besoins urgents en logement. L'AGRTQ, acteur central de cet écosystème, accompagne et outille les GRT afin qu'ils puissent mener à bien des projets indispensables pour les communautés à travers le Québec.

« Afin de soutenir cette mission, PMI‑Montréal déploiera auprès des membres de l'AGRTQ un programme triennal de développement de compétences structuré en gestion de projets, conçu pour professionnaliser les pratiques, harmoniser les approches et renforcer la capacité collective du réseau à livrer des projets complexes. » de préciser Catherine Laramée, directrice générale du PMI-Montréal.

Réseau Expert : un parcours intégré pour accompagner le développement des compétences et la croissance organisationnelle

L'offre de formation proposée repose sur un parcours complet comprenant :

Des formations structurantes menant aux certifications CAPM ® et PMP ® du Project Management Institute ;

et PMP du Project Management Institute ; Des journées d'intégration en milieu GRT, favorisant le partage d'expérience et l'application concrète des apprentissages ;

Des classes d'excellence, permettant d'approfondir des enjeux stratégiques ciblés par l'AGRTQ ;

Des cercles de codéveloppement, créant des espaces collaboratifs pour aborder des défis réels vécus par les professionnel.le.s.

Cette architecture vise à bâtir une véritable communauté de pratique, un réseau d'apprentissage continu où les membres peuvent échanger, s'entraider et faire évoluer leurs pratiques dans le temps.

Un partenariat qui soutient le développement d'affaires et la performance du réseau

Ce partenariat représente un levier stratégique pour l'AGRTQ:

Permet d'harmoniser les pratiques en gestion de projets;

Certifie la capacité opérationnelle des GRT;

Soutient la croissance et l'impact des organisations membres;

Contribue à la livraison de projets structurés et prévisibles pour toutes les communautés accompagnées.

L'AGRTQ et ses membres : un réseau unique, prêt à livrer des projets uniques

Les 22 GRT membres de l'AGRTQ constituent un réseau unique en son genre : des entreprises d'économie sociale spécialisées dans le développement de logements communautaires et sociaux, présentes partout au Québec. De l'idée jusqu'à la remise des clés et la première année de résidence, les GRT accompagnent les communautés, les coopératives, les offices d'habitation et les organismes sans but lucratif à chaque étape de leur projet.

Le modèle du logement communautaire et social est également un moteur économique puissant : l'investissement en ce sens génère plus de 354,9 M$ en économies pour les finances publiques, 162,1 M$ en revenus fiscaux et crée 26 588 emplois. Un investissement qui continue à faire ses preuves, et qui rapporte plus qu'il ne coûte.

Avec plus de 50 ans d'expertise et plus de 100 000 logements livrés, les GRT sont les bâtisseurs du logement communautaire et social au Québec.

PMI‑Montréal : un partenaire d'expertise reconnu mondialement

Avec plus de 8 500 membres à travers le Québec, PMI‑Montréal, organisme à but non lucratif, est le plus important chapitre francophone du réseau mondial du Project Management Institute (PMI). Depuis 1977, l'organisation contribue activement à l'essor de la gestion de projets au Québec et renforce le positionnement stratégique de la profession comme levier essentiel de performance, d'innovation et de transformation pour les organisations. En 2025, près de 670 personnes ont été formées et accompagnées vers la certification par ses 15 formateurs et formatrices certifié.e.s, consolidant ainsi la montée en compétence de la communauté et la reconnaissance du rôle clé des gestionnaires de projet dans notre société.

PMI‑Montréal est également la seule organisation professionnelle du réseau mondial du PMI à détenir le statut d'Authorized Training Partner (ATP) tout en offrant directement des formations certifiantes, un positionnement unique qui lui permet d'accompagner efficacement les organisations publiques et communautaires dans leur transformation.

Une vision commune pour l'avenir

En unissant l'expertise reconnue de PMI‑Montréal et la force mobilisatrice de l'AGRTQ, ce partenariat pose les bases d'un parcours structurant qui permettra aux GRT de renforcer leur expertise, d'harmoniser leurs pratiques et de livrer des projets porteurs pour les communautés du Québec.

Ce programme triennal constitue un investissement collectif dans la capacité du réseau à relever les défis d'un environnement en transformation et à maximiser l'impact social des initiatives en habitation communautaire et sociale.

« C'est avec une grande fierté que nous nous associons à PMI‑Montréal, un organisme de renommée mondiale, afin d'offrir à nos membres les outils pour renforcer et structurer leurs pratiques, par le biais de Réseau Expert. Cette collaboration leur permettra de relever des défis avec rigueur et confiance, tout en maximisant l'impact de chaque projet au bénéfice des communautés que nous servons. », souligne Tommy Théberge, directeur général de l'AGRTQ.

À propos de l'Association des groupes de ressources technique au Québec

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire et sociale partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire et sociale.

À propos du PMI-Montréal

PMI-Montréal est une organisation professionnelle et un partenaire de formation comptant plus de 8 500 membres dans le Grand Montréal et réparti.e.s au Québec, qui contribue activement à l'essor de la réussite de la gestion de projets depuis 1977. L'organisation, qui est un OBNL, est le chapitre francophone le plus important du prestigieux réseau mondial du Project Management Institute (PMI). Sa mission est d'outiller, de connecter et d'inspirer ses membres afin de contribuer à l'amélioration de notre monde. Sa vision : bâtir un avenir où la gestion de projet est au cœur de l'innovation et de la réussite, et où elle s'impose comme un moteur de performance durable pour les organisations.

Source et information

AGRTQ | Marianne Brassard, conseillère aux communications

438 822-4547 | [email protected]

PMI-Montréal | Dominique Rivet-Dugal, consultante en communications stratégiques

514 652-5570 | [email protected]

SOURCE Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)