L'AGRTQ célèbre l'engagement et l'innovation en habitation communautaire et sociale - Cérémonie de remise des Prix Régis-Laurin

BROSSARD, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) a remis ce mercredi ses prix Régis-Laurin. Cette cérémonie annuelle récompense des personnes et des organisations ayant contribué de manière exceptionnelle à la cause du logement communautaire et social.

Élu.e.s, partenaires et acteurs du secteur étaient présents pour souligner les actions concrètes, l'engagement et la détermination des citoyennes et citoyens qui ont, et continue, de porter les valeurs et les bienfaits de l'habitation communautaire et sociale.

Nous remercions nos précieux partenaires - Caisse d'économie solidaire Desjardins, BFL Canada, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Société d'habitation du Québec, Société canadienne d'hypothèque et de logement, et Hydro-Québec

Nos lauréats

Prix Hommage - James Mcgregor - remis par la Caisse d'économie solidaire Desjardins

Véritable pionnier de l'habitation communautaire et défenseur des droits des personnes en situation d'itinérance, M. McGregor a consacré plus de quarante ans à développer des solutions durables pour loger les plus vulnérables.



Fondateur du Conseil de Développement du Logement Communautaire en 1976, il a su transformer des idées novatrices en projets concrets. À la Société d'habitation et de développement de Montréal, puis à la Société d'habitation du Québec, il a contribué à la création de programmes de logement abordable au bénéfice de milliers de ménages.



À la Ville de Montréal, il a dirigé l'Opération Solidarité 5 000 logements, puis, en tant que fondateur et PDG d'Investissement Résidentiel Responsable, il a conçu un fonds dédié au logement abordable, réunissant investisseurs privés et institutionnels.

Consultant international, il a conseillé gouvernements et ONG sur plusieurs continents.

Prix Corporatif - Ressources communautaires ACJ+ - remis par BFL Canada

Depuis plus de 35 ans, l'organisme Ressources communautaires ACJ+ se distingue par son engagement envers les jeunes et les personnes en situation de vulnérabilité. Par une approche inclusive et ancrée dans les réalités locales, il offre des services essentiels, favorisant autonomie et inclusion sociale.

Son expertise en accompagnement social, médiation communautaire et soutien à l'habitation s'est concrétisée avec le projet Les Habitations Autour de toit, sa première initiative de construction neuve en habitation communautaire. Ce projet témoigne de la volonté d'ACJ+ de répondre de manière concrète et durable aux besoins en logement de sa communauté, tout en poursuivant sa mission sociale.

Prix Ambassadeur - Flavie Payette-Renouf - remis par le Fond d'immobilier solidaire FTQ

Par son regard sensible et profondément humain, Mme Payette-Renouf a mis en lumière un aspect souvent méconnu : le travail des groupes de ressources techniques et des acteurs de l'habitation communautaire.

À travers la série « Bâtir ensemble : du chantier à la communauté », diffusée sur Savoir média, elle a suivi les équipes de Bâtir son quartier, racontant avec justesse les défis et réussites liés à la création de logements sociaux et communautaires.

Son travail a permis de faire connaître celles et ceux qui bâtissent ces milieux de vie et d'alimenter un dialogue essentiel sur les enjeux d'habitation au Québec.

Prix Organisme - Centre Louise-Amélie - remis par Hydro-Québec

Porté par 40 ans d'expertise en aide et hébergement pour les femmes violentées et leurs enfants, l'organisme innove en 2025 avec l'ouverture de « La Marelle », maison d'aide et d'hébergement de deuxième étape favorisant la reconstruction et l'émancipation des femmes en situation de violence conjugale post-séparation.

Face à l'absence de ressources adaptées pour les femmes prêtes à quitter le refuge d'urgence au nord de la péninsule gaspésienne, « La Marelle » comble un vide important avec 13 unités d'hébergements sécuritaires, abordables et meublées, offrant un accompagnement intégré. Ce lieu permet aux familles de consolider leur autonomie tout en restant soutenues par des intervenantes dédiées.

Prix Élue - Audrey Boisjoly - remis par la Société d'habitation du Québec

Mairesse de Saint-Félix-de-Valois depuis 2018, Mme Boisjoly s'est distinguée par son engagement à trouver une solution durable aux enjeux de logement de sa municipalité. Elle a initié la création de l'OBNL Les Maisons Féliciennes, dédié à offrir des logements de qualité et abordables aux familles, personnes seules et aînés autonomes.

Sous sa direction, la municipalité a soutenu financièrement le projet, adapté ses règlements d'urbanisme et simplifié ses processus pour en permettre la réalisation. Mme Boisjoly a également joué un rôle central dans la recherche de financement auprès des instances gouvernementales et des partenaires.

Prix Innovation - Foyer pour femmes autochtones de Montréal - remis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Depuis près de 40 ans, le Foyer pour femmes autochtones de Montréal accompagne les femmes autochtones et leurs enfants en leur offrant un milieu sécuritaire favorisant autonomie et indépendance.

En juin 2023, l'organisme a inauguré la Maison Miyoskamin, maison d'hébergement de deuxième étape située dans le quartier Petite-Bourgogne, à proximité des services fréquentés par les familles autochtones urbaines.

Cette ressource novatrice comble le fossé entre l'hébergement d'urgence et l'autonomie résidentielle, avec 23 logements communautaires et le Centre communautaire de pédiatrie sociale Saralikitaaq, qui dessert les familles résidentes et l'ensemble de la communauté autochtone du grand Montréal.

Félicitations à tous les lauréats!

À propos de l'AGRTQ

L'Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec (AGRTQ) représente les Groupes de Ressources Techniques (GRT), des entreprises d'économie sociale vouée à l'accompagnement des citoyens et citoyennes du Québec qui développent des projets immobiliers collectifs à but non lucratif. Les GRT coordonnent les différentes phases de réalisation et agissent comme intermédiaires entre le groupe de citoyens mobilisés, les administrations publiques, les entrepreneurs en bâtiment et autres professionnels (architectes, notaires, ingénieurs).

Au cours des 50 dernières années, les Groupes de Ressources Techniques ont coordonné le développement de tout près de 100 000 unités sur le territoire québécois, tous des projets d'habitation communautaire et sociale. L'approche des GRT privilégie l'appropriation du projet par les groupes porteurs en favorisant leur autonomie. Les GRT agissent majoritairement auprès des ménages à faible ou modeste revenu, notamment auprès des clientèles ayant des besoins spécifiques, et interviennent sous l'angle de la responsabilisation et du pouvoir d'agir des résidents et des milieux sur leurs conditions de logements. Par cet accompagnement, les GRT sont centrés sur les besoins des collectivités. En coordonnant le développement des OBNL ou des COOP d'habitation, ils assurent une réponse réelle aux enjeux particuliers qui touchent les groupes qu'ils soutiennent.

SOURCE Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

Renseignements : Marianne Brassard, Conseillère aux communications, AGRTQ, Cell. 438-822-4547, [email protected]