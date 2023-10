Ensemble pour l'inclusion des enfants ayant besoin de soutien particulier L'AQCPE lance le site Web Carrick

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est heureuse de lancer aujourd'hui le site Carrick, permettant aux travailleuses et travailleurs du réseau des CPE/BC de trouver de nombreuses ressources afin d'offrir aux jeunes enfants un besoin de soutien particulier les meilleures conditions pour développer leur plein potentiel.

Un site riche et aidant

Le site Carrick est le fruit d'une réflexion de plusieurs années où l'AQCPE et ses membres ont documenté, expérimenté et vulgarisé l'expertise développée dans le réseau des CPE/BC en lien avec l'inclusion des enfants ayant besoin de soutien particulier. Il regorge d'informations, d'outils et de témoignages qui mettent en lumière les initiatives des milieux et de différents partenaires. Il permet également d'identifier différents éléments structurels qui contribuent à rendre plus inclusifs les services de garde éducatifs au Québec.

Parmi les nombreuses ressources disponibles sur le site, l'utilisateur pourra retrouver entre autres :

Une trajectoire de service ;

Une boussole d'autodiagnostic qui permet à un service de garde éducatif de faire un état de situation en lien avec sa mission d'inclusion sociale ;

Un modèle de plan de soutien ;

Du soutien à la rédaction d'une politique d'inclusion ;

Des outils de planification et des outils réflexifs pour préparer l'accueil d'un enfant ayant des besoins particuliers ;

De nombreuses vidéos témoignages (de parents, de personnel de soutien, d'éducatrices et de gestionnaires) sont également accessibles : une autre manifestation de l'engagement profond du réseau.

De nombreuses familles québécoises touchées

Au Québec, des milliers d'enfants ayant besoin de soutien particulier sont accueillis chaque année en CPE et en milieu familial régi et subventionné. L'analyse du contexte et des ressources disponibles dans le service de garde éducatif à l'enfance (SGEE), le travail collaboratif avec la famille et les relations étroites avec les partenaires de la communauté sont des éléments gagnants pour réussir l'inclusion de ces tout-petits.

Une tournée régionale

Parce que toute l'équipe d'un service de garde éducatif à l'enfance peut contribuer à rendre inclusif son milieu, l'AQCPE partira en tournée à travers le Québec à la rencontre de ses membres cet automne. L'objectif est d'imaginer la suite de Carrick avec les membres et partenaires impliqués.

Tournée Carrick

Abitibi-Témiscamingue 19 octobre 2023

Montérégie 8 novembre 2023

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 8 novembre 2023

Québec/Chaudière-Appalaches 23 novembre 2023

Outaouais 25 janvier 2024

Montréal 1er février 2024

Estrie 8 février 2024

Centre-du-Québec 15 février 2024

Laval 20 février 2024

Lanaudière 14 mars 2024

Laurentides 21 mars 2024

Côte-Nord 26 avril 2024

Citations

« En tant que société, nous devons faciliter l'accès à des ressources ciblées et prendre les mesures nécessaires pour favoriser une collaboration entre les divers intervenants autour des familles qui ont des enfants qui ont des besoins de soutien particulier. L'égalité des chances est un droit qui se reflète dans l'ADN même de l'AQCPE. » a déclaré Sandro Di Cori, directeur général de l'AQCPE

« Le site Carrick sera un outil précieux, mais les gains se feront lorsque les familles, les services de garde éducatifs à l'enfance et tous les partenaires qui gravitent autour de l'enfant auront une vision commune et poseront des actions concrètes. Carrick, c'est tisser des liens pour le bien-être des enfants. » Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE

« J'ai été sensibilisée à l'inclusion dès mon jeune âge. Je sais que d'être bien entouré peut faire une différence pour une famille. Comment peut-on offrir des chances égales à tous les enfants en sachant que pour certains d'entre eux et pour leurs parents, le chemin à parcourir est parsemé de défis? C'est la question que nous nous sommes posée au tout début de ce projet. Comment peut-on faciliter le parcours de ces parents? Mon expérience dans le réseau permet de témoigner que les services de garde éducatifs accueillent depuis toujours des familles et enfants vivant en contexte de vulnérabilité et qu'on ne peut pas faire seul! » Francine Tellier, directrice du service éducatif de l'AQCPE.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Renseignements: Contact et informations : Claude Deraîche, Directeur des communications et relations avec les membres, (514) 609-9060, [email protected]; Demandes d'entrevue : Marie-Ève Chartrand, Conseillère aux communications, Cellulaire : 514-829-9365, [email protected]