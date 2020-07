Ensemble, on avance - La STL s'engage à offrir un environnement sécuritaire sur son réseau

Pour l'instant, la STL comme toutes les sociétés de transport, est en attente de directives précises du gouvernement et souhaite une application uniforme à l'échelle du Québec de l'obligation du port du couvre-visage. « Nous demandons aux clients de respecter cette obligation. C'est une question de civisme envers tous les usagers du transport en commun. Il n'est pas toujours possible de respecter la distanciation physique dans les autobus, c'est un enjeu de Santé publique. À ce jour, près de 25 000 couvre-visages réutilisables ont été distribués sur le territoire lavallois et nous allons poursuivre cette distribution. Nous nous attendons à la coopération de tous, » affirme Éric Morasse, président du conseil d'administration.

Assurer la sécurité dans les autobus : nos engagements, vos responsabilités



« La sécurité dans les autobus, c'est un travail d'équipe entre la STL et ses clients. L'achalandage est maintenant de plus de 50 % de la fréquentation habituelle sur notre réseau, un bond considérable considérant le taux de 14 % observé en début de crise. Il est donc plus important que jamais d'instaurer de bonnes habitudes sanitaires et que tous adoptent le port du couvre-visage dans le transport collectif » déclare Guy Picard, directeur général de la STL.

Les équipes de la STL travaillent sans relâche pour mettre en place une panoplie de mesures permettant un retour dans le transport en commun qui répond aux attentes de la clientèle. C'est pourquoi la STL prend des engagements fermes auprès d'elle, soit :

Avoir des autobus et des terminus propres et désinfectés

Sensibiliser la clientèle sur le comportement sécuritaire à adopter sur l'ensemble du réseau

Informer pour faciliter la prise de décision pour des déplacements sécuritaires

À cet effet, la STL a déjà mis en place plusieurs mesures, notamment :

Nettoyage accru des autobus et des terminus

Distribution de couvre-visages

Campagnes de sensibilisation sur la nouvelle étiquette dans les transports en commun

Affichage pour la distanciation physique en terminus

Mise à la disposition d'outils comme l'estimateur d'achalandage

Mesures spécifiques au transport adapté

La sécurité pour nos employés

En plus de vouloir assurer la protection de nos clients, la STL s'assure d'offrir un environnement de travail adéquat pour ses employés. À ce jour, tous les employés de bureau qui le peuvent doivent être en télétravail. Du matériel de protection est fourni à nos employés devant travailler à moins de deux mètres. Les heures de travail ont également été adaptées afin de réduire l'achalandage dans nos espaces communs, comme les vestiaires.

L'entrée par la porte arrière des autobus et le maintien du deux mètres de distance entre le client et le chauffeur ont été instaurés, mais la STL travaille à l'installation graduelle d'une barrière physique afin de protéger davantage le chauffeur et la clientèle. Certains sièges à l'avant du bus seront condamnés afin de respecter la distance adéquate. Ces mesures permettront de reprendre l'embarquement avant dans les bus dès le 1er août et, du même coup, de reprendre la validation des titres de transport.

Pour connaitre toutes les mesures en place, visitez le bit.ly/STL-COVID19

