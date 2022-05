Ensemble Montréal veut que l'Agence canadienne de l'eau s'installe dans la métropole

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW/ - L'Opposition officielle souhaite que la Ville de Montréal soumette sa candidature pour accueillir le siège social de l'Agence canadienne de l'eau, dont la concrétisation est prévue d'ici la fin de l'année par le gouvernement fédéral. Pour les élu.e.s d'Ensemble Montréal, l'accueil de cette instance favoriserait la création de plusieurs nouveaux emplois en plus de placer la métropole au cœur d'une collaboration et d'une gouvernance essentielle pour la gestion durable de l'eau.

« Nous sommes bordés par l'un des fleuves les plus importants en Amérique du Nord, le Saint-Laurent. L'eau fait partie de notre identité à Montréal, c'est dans notre ADN. Accueillir l'Agence canadienne de l'eau serait complémentaire à ce que nous faisons déjà et réaffirmerait l'important rôle que nous devons jouer comme métropole à ce niveau », souligne M. Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Dans un contexte de changements climatiques, la gestion et l'amélioration de la qualité de l'eau deviendront des enjeux de plus en plus fondamentaux pour la Ville de Montréal. L'implantation d'une telle agence aurait ainsi l'avantage de soutenir la métropole dans les enjeux qu'elle doit affronter, notamment en matière de gestion des crues printanières.

Si Montréal gagnerait beaucoup à voir l'Agence canadienne de l'eau s'installer sur son territoire, l'inverse est tout aussi vrai. Comptant déjà le laboratoire CREDEAU et le CentrEAU, qui est rattaché au Cégep de Saint-Laurent, c'est tout un bassin d'expertise qui pourrait être mis à profit des partenaires.

L'Opposition officielle appelle ainsi la Ville de Montréal à faire les représentations nécessaires dès maintenant auprès du gouvernement fédéral afin que l'Agence canadienne de l'eau soit implantée sur son territoire. Une motion en ce sens sera déposée au prochain conseil municipal, le 16 mai.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Frédérick Carignan, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, (438) 925-0715