Ensemble Montréal veut insuffler la magie de l'hiver à la métropole

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Ensemble Montréal souhaite faire opérer la magie de l'hiver et du temps des Fêtes sur les artères commerciales de la métropole. Le parti appelle l'administration municipale à accroître le financement des sociétés de développement commercial afin de mieux dynamiser les rues commerçantes durant cette période et d'y réaliser des projets hivernaux attrayants.

« Montréal est reconnue comme une destination de choix à l'international, mais la période hivernale demeure un défi de taille pour les entreprises, les commerces montréalais et même pour l'industrie touristique. D'autres villes au Canada et ailleurs misent pleinement sur leur hiver. Pourquoi ne pourrions-nous pas en faire autant ici? Cela serait bénéfique pour le moral de nos citoyens et notre économie ! », souligne Julien Hénault-Ratelle, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de développement économique.

Afin de rivaliser avec des destinations emblématiques comme les Champs-Élysées à Paris, la 5e Avenue à New York ou Regent Street à Londres, reconnues pour leurs illuminations des Fêtes, Ensemble Montréal propose d'organiser un concours de décorations extérieures destiné aux commerçants, aux résidents et aux organismes communautaires. À plus grande échelle, une stratégie spécifique de dynamisation hivernale devrait être développée par l'administration afin que Montréal soit reconnue à travers le monde entier comme « ville d'hiver », comme l'ont fait les villes de Calgary, Edmonton, Regina et Saskatoon.

La gratuité du stationnement réclamé

Ensemble Montréal demande également à l'administration d'instaurer des stationnements gratuits sur les artères commerciales en période hors pointe durant les Fêtes, comme elle avait accepté de le faire en 2020 et 2021. Face à la popularité du commerce en ligne et aux défis rencontrés par de nombreuses rues commerçantes, cette initiative demeure pertinente pour stimuler l'achalandage estime le parti, surtout au centre-ville, où les heures de stationnement tarifiées ont été prolongées jusqu'à 23h00.

L'Opposition officielle déposera une motion pour promouvoir Montréal en tant que ville d'hiver et développer une stratégie spécifique de dynamisation hivernale des artères commerciales lors du prochain conseil municipal, le 18 et 19 novembre.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements : Lindsay-Anne Prévost, Directrice des communications, Cabinet de l'Opposition officielle, 514-296-5356