Ensemble Montréal veut donner la possibilité à des citoyens d'adopter un arbre ou un banc public

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - S'inspirant du succès de programmes similaires établis depuis plusieurs années, le porte-parole de l'Opposition officielle pour l'Environnement, M. Francesco Miele, de même que la porte-parole en matière d'art et culture, Mme Chantal Rossi, déposeront lors du conseil municipal une motion demandant à la Ville de Montréal de permettre aux citoyens de parrainer les bancs publics et les arbres sur son territoire.

« New York, Paris, Toronto, Vancouver, Ottawa et Londres sont toutes des villes qui ont élaboré des programmes du même type avec succès. Montréal ne devrait pas être en reste. Que ce soit pour rendre hommage à quelqu'un, commémorer un événement marquant, encourager un organisme ou une cause, nous croyons que tous les Montréalais seront emballés par notre proposition », a expliqué M. Miele.

En offrant la possibilité de payer pour adopter un arbre ou un banc public, l'objectif est de mettre en place un système qui garantit l'entretien des bancs et la plantation d'arbres par l'augmentation des fonds liés à ces dépenses.

« Le tout permettra aux citoyens de laisser une empreinte dans la métropole pour laquelle ils éprouvent tant de fierté. Voilà une excellente initiative pour accroître l'intérêt des Montréalais pour leurs parcs, tout en finançant leur entretien », d'ajouter Mme Rossi.

Les tarifs de parrainage seront calculés de manière à venir combler le prix d'un banc ou d'un arbre, de la plaque avec l'inscription, de même que leur entretien.

Par exemple, à Ottawa, le prix d'un arbre commémoratif est de 400 $ incluant plantation et arrosage pour trois ans. À Toronto, parrainer un arbre coûte 738 $, incluant la plaque. En ce qui concerne les bancs, à New York, le citoyen dépensera 10 000 US $. Et à Vancouver, on parle de 5 500 $ par banc.

« Évidemment, le message choisi ne pourra pas être de nature publicitaire et devrait répondre aux critères de la Charte montréalaise des droits et responsabilités en plus d'être composé afin de correspondre aux valeurs de notre ville », a conclu M. Miele.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

