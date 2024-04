Ensemble Montréal veut avoir l'œil sur les finances de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal appelle l'administration Plante à plus de transparence et à un suivi plus rigoureux en matière de finances publiques. Préoccupés par les plans de resserrement budgétaire annoncés en catastrophes au cours des dernières années et par la restructuration des services de la Ville qui entrera en vigueur en juin, les élu.es d'Ensemble Montréal réclament qu'un état des revenus et des dépenses soit déposé chaque trimestre aux conseils municipal et d'agglomération.

« L'administration gère l'argent durement gagné des contribuables montréalais et ceux-ci sont en droit de savoir le plus souvent possible comment il est dépensé. Cette reddition de comptes est un incontournable pour n'importe quelle organisation souhaitant adopter de bonnes pratiques de gestion et éviter les mauvaises surprises », déclare le porte-parole de l'Opposition officielle en matière de finances, Alan DeSousa.

Actuellement, seuls un rapport financier de l'exercice antérieur et une projection des résultats financiers de l'exercice courant sont présentés, une fois par année. Pourtant, plusieurs politiques adoptées par la Ville de Montréal mentionnent l'importance d'un suivi budgétaire continu en cours d'exercice financier. Cette pratique de saine gestion est déjà bien ancrée dans plusieurs autres villes québécoises et canadiennes, telles que les villes de Saint-Lambert, d'Ottawa, d'Edmonton et de Vancouver.

Party terminé chez Projet Montréal : coupes majeures à venir en 2025

Cette demande est également motivée par les inquiétudes de l'Opposition officielle quant à la gestion financière de l'administration Plante. L'année 2025 sera visiblement une année de coupes majeures pour Projet Montréal. À l'automne 2023, le directeur général de la Ville de Montréal a sonné l'alarme : la Ville a bien failli foncer dans un mur et faire un déficit. Malgré une augmentation du budget de deux milliards depuis 2017 et une hausse de taxes de près de 10 % en deux ans, les priorités ne sont pas répondues et les services aux citoyens ne cessent de se dégrader.

« Si le budget de la Ville de Montréal et les taxes augmentent, les services municipaux devraient aussi augmenter. La Ville devrait amplement avoir l'argent pour boucler son année financière et offrir des services décents à ses résidents. Or, qu'on parle d'itinérance, de sécurité, de propreté ou de déneigement, c'est tout le contraire sur le terrain. Les services feront face à des coupes budgétaires importantes en 2025. Malheureusement, les Montréalais doivent se préparer à des hausses de taxes et des diminutions de services », ajoute le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem.

