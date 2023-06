Ensemble Montréal veut accélérer l'encadrement des engins de micromobilité électriques

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Devant l'engouement des Montréalais.es pour l'achat de trottinettes électriques et autres engins de micromobilité, et leur mécontentement face à l'interdiction de les utiliser, Ensemble Montréal lance aujourd'hui une pétition demandant au gouvernement du Québec d'autoriser la circulation de ces bolides électriques et ainsi permettre à la métropole d'encadrer leur utilisation.

Actuellement, plusieurs utilisateurs de trottinettes électriques, onewheels, gyroroues et autres petits bolides électriques sont confrontés à un flou dans l'application du Code de la sécurité routière (CSR). Depuis quelques années, les citoyens se procurent ces engins sans savoir que leur utilisation est interdite sur le domaine public dans l'ensemble de la province (ou les utilise illégalement). Parallèlement, les autorités restent passives devant l'illégalité de leur utilisation, ce qui ne permet pas de remédier aux problèmes de cohabitation avec les autres usagers et de régulariser les infractions.

Devant cette problématique et une popularité grandissante, la métropole ne peut se permettre d'attendre des années avant de permettre la circulation des bolides électriques sur son territoire, et ce, alors que la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) évalue l'usage de ces véhicules dans le cadre d'un projet pilote depuis bientôt cinq ans. Bien que ce projet pilote arrive à échéance à l'automne, les objectifs du plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal sont clairs : près de 25 % des déplacements en auto solo doivent être transférés vers des modes de transport moins énergivores. Ainsi, Ensemble Montréal demande au gouvernement du Québec de peser sur l'accélérateur afin de modifier rapidement le Code de la sécurité routière et d'encadrer la circulation de ces bolides sur le domaine public.

« Les Montréalais et Montréalaises cherchent des alternatives à la voiture et il faut répondre rapidement à cette demande, saisir le momentum. Ces nouveaux modes de transport gagnent en popularité et sont là pour rester même s'ils sont interdits actuellement. Si la Métropole n'obtient pas rapidement le pouvoir d'encadrer les bolides électriques, les enjeux de cohabitation et de sécurité des piétons ne feront qu'augmenter durant la saison estivale », a souligné la porte-parole de l'Opposition officielle en matière de transports actifs, Alba Zuniga Ramos.

Rappelons qu'une pétition demandant que les villes interviennent rapidement afin d'autoriser ces nouveaux moyens de transport urbain a été lancée par un Sherbrookois en août 2022. Celle-ci est adressée entre autres à la mairesse de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278