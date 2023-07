Ensemble Montréal souhaite favoriser la pratique des sports sur roues

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le conseiller de la Ville du district de Bois-de-Liesse pour Ensemble Montréal, M. Benoit Langevin, a tenu une conférence de presse mercredi matin afin de demander à l'administration de multiplier les installations dédiées à la pratique des sports sur roues dans la métropole. L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal souhaite ainsi répondre à l'engouement observé ces dernières années pour la planche à roulettes, le patin à roues alignées ainsi que les trottinettes et favoriser l'activité physique de la population montréalaise.

Bien que les sports de roues soient plus populaires que jamais, et que l'entrée de la planche à roulettes aux Jeux olympiques d'été de 2020 ait donné un nouveau souffle à leur popularité, la Ville de Montréal n'offre qu'une seule infrastructure municipale intérieure - le TAZ Skatepark - permettant aux amateurs d'exercer leur passion été comme hiver. D'ailleurs, son achalandage a plus que doublé entre 2013 et 2019, ce qui témoigne de l'attrait pour ce type d'installations.

« Je fais de la planche à roulettes depuis que je suis jeune et c'est un sport rassembleur qui m'a beaucoup aidé à persévérer à l'école, à me créer un entourage et à me défouler dans des moments plus difficiles. Les sports sur roues s'accompagnent souvent d'une philosophie axée sur l'entraide et attirent des citoyens de toutes les générations. La Ville de Montréal a tout à gagner à les favoriser », souligne le conseiller de la ville du district de Bois-de-Liesse, Benoit Langevin.

Des planchodromes partout et accessibles à tous

De plus, dans une perspective d'équité territoriale, Ensemble Montréal demande à l'administration Plante de développer des ententes avec des partenaires dans plusieurs secteurs de la Ville en s'inspirant du succès du Programme JM Court de l'école Jeanne-Mance. Un bâtiment a été transformé en planchodrome à quelques pas de l'établissement scolaire, permettant aux jeunes d'y accéder à un prix modique, et ce, à longueur d'année. Entre avril 2022 et mars 2023, plus de 4 200 personnes ont pu profiter de ces installations à rabais. Dans le même esprit, l'administration municipale est invitée à rendre accessibles gratuitement des plages horaires au TAZ Skatepark durant la saison hivernale. Présentement, le prix d'entrée se situe entre 12 et 17 $ par personne, ce qui pose une barrière à la pratique pour plusieurs jeunes en situation de précarité.

Enfin, dans le but d'assurer la qualité des installations des sports de roues, Ensemble Montréal invite également l'administration à se doter d'une Stratégie de développement des infrastructures de sport sur roues en pratique libre comme c'est le cas à Vancouver et Melbourne. En partenariat avec les acteurs du milieu, le tout permettrait à la Ville de recueillir diverses données afin d'optimiser la pratique de ces sports dans la métropole.

