Ensemble Montréal réclame une enquête sur le financement du SPVM

MONTRÉAL, le 26 août 2022 /CNW Telbec/ - Suite aux allégations de plusieurs médias à l'effet que l'administration Plante aurait fait un mauvais usage des fonds octroyés par le gouvernement du Québec pour financer la lutte contre la criminalité, Ensemble Montréal réclame une enquête du Bureau de la Vérificatrice générale.

« Si les allégations s'avèrent vraies, c'est inacceptable !! Alors qu'un sentiment de peur s'installe et que notre Métropole vit une crise de sécurité publique, il est irresponsable de désinvestir dans le SPVM », déplore Aref Salem, chef de l'Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal.

Avec la montée de la violence armée et la multiplication des événements de violence armée au cours des derniers jours, les Montréalais et Montréalaises ont le droit à des explications. Le Bureau de la Vérificatrice générale de la Ville de Montréal est la seule instance indépendante et rigoureuse pour faire la lumière sur ces allégations.

Lors du point de presse du 26 août, la mairesse Plante n'a répondu à aucune question des médias. Elle n'a donné aucune preuve tangible que les allégations sont infondées. Ce n'est rien pour rassurer les citoyens et citoyennes sur la saine gestion des fonds publics destinés à la lutte à la violence armée allouées par le gouvernement du Québec.

« On est confronté à une administration qui croit au définancement de la police par la porte arrière. Le laisser-aller de Projet Montréal en matière de sécurité publique doit cesser. La population a besoin de gestes concrets pour être rassurée », fustige Abdelhaq Sari, porte-parole de l'Opposition officielle en sécurité publique.

Ensemble Montréal déposera une motion au Conseil municipal de septembre afin de mandater le Bureau de la Vérificatrice générale pour mener cette enquête.

