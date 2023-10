Ensemble Montréal réclame la création d'un Fonds de sécurité climatique

MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - En marge de la conférence mondiale « Adaptation Futures 2023 » qui se tient au Palais des Congrès, l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal presse l'administration Plante de mettre en place un fonds d'urgence afin de mieux outiller les arrondissements face à la multiplication des catastrophes naturelles, des sinistres et des événements météorologiques extrêmes.

Lors de l'épisode de verglas survenu le 5 avril dernier, plusieurs arrondissements se sont retrouvés avec des équipements non fonctionnels et inadéquats. Par exemple, le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis, a dû lui-même procédé à l'installation de lits de camp en raison d'un manque de ressources tandis que l'arrondissement de Montréal-Nord ne possédait que deux génératrices, ce qui a grandement limité le nombre de haltes chaleur mises à la disposition des sinistrées.

« Il est primordial que la Ville de Montréal se dote d'une enveloppe financière spécifique permettant aux arrondissements de mieux se préparer et d'accélérer la mise en place de refuges, de génératrices, de pompes à eau et de matériel de base. Les changements climatiques s'accélèrent et leurs impacts sont appelés à augmenter. Durant ce genre d'événements, les citoyens se tournent rapidement vers les arrondissements. Nous devons avoir les moyens de répondre à leurs besoins », souligne le porte-parole d'Ensemble Montréal en matière de sécurité publique et conseiller de ville du district de Marie-Clarac, Abdelhaq Sari.

Bonifié chaque année, ce Fonds de sécurité climatique permettrait également aux arrondissements d'obtenir un remboursement des sommes qu'ils ont dépensées afin d'affronter les événements météorologiques extrêmes. Actuellement, la Ville de Montréal ne rembourse pas les sommes encourues par les arrondissements pour la prévention en amont du décret des mesures d'urgence, ce qui limite leur niveau de préparation ; une situation que les citoyens ont pu constater lors des pluies diluviennes survenues le 13 juillet dernier, qui ont provoqué l'inondation de plusieurs maisons dans Ville-Marie et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Une présentation publique du bilan de la Stratégie pour une ville résiliente, initialement promise pour 2020 par l'administration Plante, est également réclamée de même qu'un plan de continuité des affaires et de reprise après sinistre. Ensemble Montréal estime qu'un bilan est primordial pour que la Ville de Montréal évalue la portée de ses actions et qu'un plan de continuité des affaires est un incontournable pour toute entité qui souhaite se préparer au pire.

Ce plan est d'autant plus important que, contrairement à la Ville de Québec, l'administration montréalaise n'a toujours pas évalué les impacts des risques d'inondations sur son réseau électrique ni de ses systèmes alimentaires ainsi que son secteur financier. C'est ce que conclut un rapport du Centre Intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo publié en 2021 qui mesurait le niveau de préparation des grandes villes canadiennes aux risques d'inondations.

Une motion de ces revendications sera déposée à la prochaine séance du conseil municipal le 16 octobre 2023.

