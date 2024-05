Ensemble Montréal réclame de meilleurs services de transport collectif pour les aînés

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - Ensemble Montréal et l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) ont tenu une conférence de presse lundi matin au cours de laquelle ils ont réclamé de meilleurs services de transports en commun pour les personnes aînées. Ils demandent notamment une consultation publique sur les besoins de ces dernières en matière de mobilité et que la Société de transport de Montréal (STM) étende ses services de taxi collectif accessible à l'ensemble de la population.

À Montréal, plus de 350 000 personnes sont âgées de 65 ans et plus. Sachant qu'elles sont plus susceptibles d'être aux prises avec un problème de mobilité réduite, et que près des deux tiers des 41 stations du métro n'ont pas d'ascenseur, l'accès au transport en commun peut leur être difficile. Or, les services de la STM par taxi collectif, qui devraient entre autres aider les personnes aînées à se déplacer, sont assez limités. Ils ne comportent que quinze lignes, dont seulement trois sont réservées aux aînés (Pointe-Claire, Dorval et Île-des-Sœurs).

Ensemble Montréal demande donc à ce que ce service soit étendu afin de mieux desservir les quartiers plus éloignés. Cette mesure est d'autant plus nécessaire que les navettes Or, un service qui était réservé aux personnes aînées, ne roulent plus depuis 2020, et qu'aucune annonce n'a été tenue quant à leur retour.

L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal réitère par la même occasion sa demande pour la création d'un « Conseil des aînés ». Cette instance guiderait l'administration montréalaise quant aux besoins et aux enjeux vécus par cette tranche de la population, notamment en matière de mobilité.

Citations

« Les personnes aînées sont de plus en plus nombreuses à Montréal et elles ont des besoins particuliers. Leurs habitudes de vie sont différentes, leurs déplacements aussi, leur trajet, leur facilité ou non à accéder au métro…Ce sont toutes des choses dont il faut tenir compte dans notre offre de services de transport en commun. Et ça commence par une bonification de services ciblés », a déclaré Christine Black, mairesse de Montréal-Nord et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de transport en commun et mobilité.

« La gratuité des transports en commun pour les personnes de 65 ans répond aux besoins d'une partie de cette population, mais pas à toutes les personnes aînées. Si nous voulons offrir une ville réellement accessible à tous, nous devons étendre les services de navettes Or et par taxi collectif, en attendant la tenue d'une consultation publique », a insisté Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district Ovide-Clermont et porte-parole de l'Opposition officielle pour les aînés.

« Le transport en commun contribue au vivre-ensemble au quotidien, permet aux aînés de faire des rencontres et d'établir des liens. Il faut connaître les besoins et privilégier des services à échelle humaine puisque l'accès au transport collectif est un maillon du tissu social, un service essentiel. L'accessibilité du service pour les aînés doit être au cœur des priorités de la Ville de Montréal », a ajouté Pierre Lynch, président du conseil exécutif de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.

