Ensemble Montréal réclame 2,4 milliards pour l'Est

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - À quelques jours de la tenue du Sommet de l'Est, Ensemble Montréal réclame une entente tripartite avec des investissements d'un minimum de 2,4 milliards de dollars sur 10 ans afin d'accélérer le développement de l'Est. Le parti estime qu'un « vrai » Pacte fiscal de l'Est est nécessaire pour sécuriser des investissements qui seraient partagés entre la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

À ce jour, une initiative nommée Pacte pour l'Est a été lancée pour inviter notamment la population, les acteurs et les gouvernements à se mobiliser pour le développement du secteur. Quoique louable, elle relève davantage de la volonté que de l'action.

Les sommes serviront entre autres à l'aménagement des pourtours des futures stations d'un système de transport collectif structurant, dont la concrétisation est essentielle pour répondre à l'ensemble des besoins de la population. Pour l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, tant qu'un réseau de transport structurant ne verra pas le jour, le développement immobilier, l'attractivité économique du territoire et la décontamination des terrains sont condamnés à stagner. Or, les nouvelles études de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), initialement prévues pour la fin octobre, se font toujours attendre. Alors que les Montréalais.es s'impatientent, cet immobilisme n'est pas de bon augure pour qu'un projet voie le jour rapidement.

« Si l'on veut réellement développer l'Est de Montréal, il va falloir se donner les moyens de nos ambitions avec des objectifs clairs et une enveloppe financière à la hauteur. Un projet de transport collectif structurant pour l'Est doit être une priorité et être au cœur des discussions lors du Sommet de l'Est sachant que, le transport collectif, c'est la locomotive au développement du secteur », déclare la mairesse de Montréal-Nord et porte-parole de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal en matière de transport en commun, Christine Black.

La Ville de Montréal doit donner le ton

Ensemble Montréal appelle également l'administration Plante à se positionner comme cheffe de file du développement de l'Est. Pour ce faire, elle doit prêcher par l'exemple et faire preuve de beaucoup plus de leadership. Son manque de proactivité est particulièrement criant dans le dossier de la décontamination des terrains de l'Est. La grande majorité des 100 millions de dollars qui y sont dédiés dort toujours dans les coffres de la Ville de Montréal.

En plus d'accélérer la décontamination de ses terrains municipaux, la Ville de Montréal doit collaborer avec le gouvernement du Québec pour acquérir des terrains à décontaminer et à développer dans l'Est. L'enveloppe financière réclamée par Ensemble Montréal pourrait être mise à profit en vue de faire sortir ces terrains du marché spéculatif, grâce à l'expropriation et au droit de préemption.

« Comme dit le proverbe : l'argent attire l'argent. Si on souhaite réellement faire du développement de l'Est une priorité et attirer les investissements, l'ensemble des gouvernements doit s'engager financièrement pour la création d'un milieu de vie de qualité pour les citoyen.ne.s. Un Pacte fiscal pour l'Est viendrait concrétiser cette volonté de revitalisation des terrains de l'Est », conclut Julien Hénault-Ratelle, conseiller de Ville du district de Tétreaultville.

Demandes complètes d'Ensemble Montréal pour développer l'Est :

Se donner les moyens de ses ambitions pour l'Est

Mettre en place un «vrai» Pacte fiscal de l'Est , unissant les gouvernements du Québec et du Canada , la Ville de Montréal et ses arrondissements, puis la collaboration de la Ville de Montréal-Est, accompagné d'une enveloppe minimale de 2,4 milliards de dollars;





, unissant les gouvernements du Québec et du , la Ville de Montréal et ses arrondissements, puis la collaboration de la Ville de Montréal-Est, accompagné d'une enveloppe minimale de 2,4 milliards de dollars; Réserver d'importantes sommes dans le plan décennal d'immobilisation de la Ville de Montréal pour l'aménagement autour des futures stations d'un réseau de transport collectif structurant pour l'Est;





Bonifier les 500 millions de dollars promis par l'administration Plante pour l'aménagement urbain autour des futures stations du réseau;





Décontaminer rapidement l'ensemble des terrains municipaux appartenant à la Ville de Montréal pour faire preuve d'exemplarité;





Œuvrer à acquérir des terrains stratégiques dans l'Est avec le soutien financier du gouvernement québécois pour les décontaminer et les développer;





Étendre et améliorer le réseau d'infrastructures municipales dans l'Est pour stimuler et accélérer le développement;





Créer un comité d'experts dédié au développement de l'Est.

Bâtir un réseau efficace de transport collectif dans l'Est

Placer le développement du transport collectif dans l'Est au coeur des priorités;





Publier les nouvelles études de l'ARTM sur le PSE avant la tenue du Sommet de l'Est;





Améliorer le réseau d'autobus existant, particulièrement les soirs de semaine et la fin de semaine.

La qualité de vie au coeur du développement de l'Est

Acquérir des terrains à protéger dans l'Est de Montréal, notamment pour assurer la pérennité des espaces verts dans les quartiers densément peuplés;





Renforcer le suivi de la qualité de l'air dans l'Est de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, (438) 821-2278