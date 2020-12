Ensemble Montréal présente son rapport minoritaire sur le budget 2021 de l'administration Plante-Dorais

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les mesures dévoilées dans le budget 2021 de l'administration Plante-Dorais n'ont rien pour rassurer les Montréalais en cette période difficile. Au contraire, elles fragilisent encore plus les finances de la Ville. Les élus d'Ensemble Montréal annoncent donc qu'ils voteront contre l'adoption du budget 2021 et du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 lors de la réunion extraordinaire du conseil le 9 décembre prochain. Leurs principales objections sont publiées dans un rapport minoritaire* que le parti soumettra à la Commission sur les finances et l'administration.

« Avec la pandémie, nous aurions pu nous attendre à ce que l'administration change ses pratiques, après avoir fait subir aux Montréalais des augmentations de dépenses totalisant près d'un milliard de dollars en trois ans. Ce qu'on remarque pour 2021, c'est que les dépenses des services municipaux augmentent encore de 166,5 M$. En fait, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour ne pas hausser les dépenses globales a été de couper de manière brutale dans le paiement au comptant des immobilisations (PCI). Or, le PCI permet de ne pas surcharger les emprunts et la dette, qui atteint en 2021 des proportions gigantesques », a expliqué M. Lionel Perez, chef de l'Opposition officielle.

En effet, pour la troisième année consécutive, le ratio d'endettement (prévu à 120 % pour 2021) est nettement au-dessus de la limite fixée par la Politique de gestion de la dette de la Ville de Montréal, qui correspond à 100 % des revenus de la Ville.

La dette n'est pas le seul élément du budget qui inquiète les élus d'Ensemble Montréal. Il y a également le déficit 2020 de l'agglomération, de l'ordre de 155,6 M$. Aucune information n'a été fournie sur les moyens de le résorber. De plus, on craint un déficit encore plus grand en 2021 puisque l'administration a choisi de sous-estimer certaines dépenses et de surestimer des revenus.

« Comment peut-on prévoir qu'en 2021, les contraventions vont rapporter 195,6 M$, alors qu'elles n'ont rapporté que 120,7 M$ en 2020, un écart de 75 M$? Est-ce que l'administration croit que la pandémie va s'arrêter le 1er janvier? Elle se targue de présenter un "budget COVID", mais les sommes investies pour lutter contre la pandémie sont très faibles par rapport aux coûts réels de 2020. De même, les dépenses en sécurité publique liées à la pandémie dans le budget 2021 sont grandement sous-estimées comparativement au réel de 2020 », a ajouté M. Alan DeSousa, vice-président de la Commission sur les finances et l'administration et porte-parole d'Ensemble Montréal en matière de finances et transport.

C'est ce qui fait dire aux élus d'Ensemble Montréal que l'équilibre budgétaire annoncé pour 2021 est un équilibre artificiel. « Avec de telles prévisions, la Ville se dirige tout droit vers un autre déficit: les dépenses liées à la COVID-19 sont sous-estimées et on ne dénote aucun véritable effort de compression dans les dépenses générales. Sans compter qu'elle se sert des 178 M$ du gouvernement du Québec - une aide ponctuelle et non récurrente - pour payer ses dépenses courantes en 2021. Mais où ira-t-on chercher ces 178 M$ pour boucler le budget de 2022? », demande M. Perez.

Les élus écorchent au passage le PDI 2021-2030 de l'administration Plante-Dorais, une planification des investissements en immobilisations sur 10 ans (au lieu de l'ancien PTI élaboré sur trois ans), et qui n'apporte rien de nouveau, si ce n'est qu'il permet d'annoncer dès maintenant des projets « prioritaires » qui ne seront pas réalisés avant plusieurs années.

« Le cas du raccordement du boulevard Cavendish est un exemple frappant. Tout le monde sait combien ce projet est important pour le développement du secteur de l'ancien hippodrome. On nous annonce que Cavendish obtient 245 M$ dans le PDI, mais les premiers montants ne seront pas versés avant 2024. L'administration peut donc se vanter d'investir des centaines de millions dans un projet qui, en réalité, est encore repoussé d'au moins quatre ans », note M. DeSousa.

Quant au parc riverain qui doit remplacer la marina de Lachine - fermée à l'été 2020 par l'administration de Projet Montréal sans consultation et sans préavis aux quelque 400 plaisanciers - le PDI ne lui consacre que 5,7 M$ au cours des trois prochaines années. Selon toute vraisemblance, les véritables travaux d'aménagement ne débuteront pas avant 2024. « Cela valait-il vraiment la peine d'agir avec autant d'urgence? Rien dans le PDI ne justifie une fermeture aussi précipitée », poursuit M. DeSousa.

Au final, l'administration Plante-Dorais a élaboré son budget 2021 avec la même insouciance que ses budgets précédents. « Cette administration n'est pas capable de s'empêcher de dépenser toujours plus. C'était évident dans les années pré-pandémie; ça l'est tout autant pour 2021. Sauf que maintenant, les conséquences sont beaucoup plus graves. Sans diminution radicale des dépenses, sans augmentation du paiement au comptant pour réduire le poids de la dette et en surestimant les revenus anticipés pour 2021, la Ville va frapper un mur. Combien de fois encore le gouvernement du Québec acceptera-t-il de voler au secours de sa métropole? », a conclu M. Perez.

Nos propositions d'amendements

Sachant que le budget et le PDI seront adoptés même sans l'appui de l'Opposition officielle, Ensemble Montréal tient néanmoins à apporter des améliorations dans la mesure du possible.

C'est pourquoi les élus de l'Opposition officielle présenteront une série de cinq amendements qui viennent corriger quelques-unes des lacunes identifiées dans les propositions de l'administration :

Créer un poste budgétaire « Crédits pour dépenses contingentes COVID-19 » et y allouer une somme de 25 M$ en y transférant les crédits de 5 M$ prévus aux dépenses contingentes et en puisant 20 M$ supplémentaires dans les dépenses de fonctionnement des services centraux, en excluant les arrondissements.

Créer un Programme d'acquisition de caméras portatives pour les policiers du SPVM au PDI 2021- 2030 et allouer pour ce programme des dépenses de 7 M$ pour l'année 2021 et 10 M$ pour l'année 2022 en puisant les fonds nécessaires dans les sommes accordées au Réseau Express Vélo et au développement du réseau cyclable pour ces deux années.

Bonifier de sommes additionnelles de 10 M$ pour 2021 et 10 M $ pour 2022 le Programme d'acquisition de terrains à des fins de réalisation de logement sociaux et communautaire du PDI 2021-2030. Pour ce faire, nous proposons de puiser les sommes de 10 M$ en 2021 et de 10 M $ en 2022 dans les sommes allouées dans le PDI 2021-2030 au Réseau Express Vélo et au développement du réseau cyclable.

