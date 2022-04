Ensemble Montréal demande des actions pour venir en aide aux propriétaires aux prises avec une maison lézardée

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal souhaite épauler les citoyens aux prises avec une maison lézardée. Le conseiller de ville de Tétreauville, M. Julien Hénault-Ratelle et la conseillère de ville de Louis-Riel, Mme Alba Zuniga Ramos, demandent la création d'un programme d'aide financière réservé aux travaux de stabilisation des fondations. Une bonification des sommes allouées au programme Rénovation Québec par le gouvernement est également souhaitée afin de financer ce nouveau programme qui serait offert par la Ville de Montréal.

« Dans le contexte des changements climatiques, le nombre de propriétés touchées par l'affaissement des sols continuera d'augmenter, surtout dans l'est de la métropole. Il faut agir pour aider les citoyens, mais aussi pour préserver le parc immobilier » a déclaré M. Hénault-Ratelle lors d'une conférence de presse tenue en compagnie de plusieurs citoyens dont la maison a subi des fissures au cours des dernières années.

Pour remédier à la problématique, les propriétaires doivent installer des pieux, une solution très coûteuse qui peut atteindre 80 000 $ par habitation. Une aide financière peut actuellement leur être octroyée par l'entremise du programme Rénoplex. Or, comme celui-ci n'inclut pas de priorisation des travaux et qu'il est accessible à un grand nombre de travaux distincts, les sommes sont déjà épuisées lorsqu'ils soumettent leur demande d'aide au cours de l'été - moment où les sols argileux commencent à s'assécher.

L'aide demandée est d'autant plus nécessaire que les vibrations produites par les chantiers de construction peuvent avoir des impacts sur les fondations des propriétés situées sur un sol argileux et accentuer les fissures. C'est d'ailleurs pourquoi l'Opposition officielle demande également que la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation soit mandatée pour étudier l'opportunité de réglementer les niveaux de vibrations causés par les chantiers publics et privés.

« En juillet dernier, il ne restait déjà plus rien dans les coffres du programme Rénoplex. Même si on est de plus en plus nombreux à être pris avec ce problème, nous continuons de nous buter à un maire qui ne semble pas avoir l'intention de mettre quoi que ce soit en place pour nous épauler », a témoigné Justin Addison Thibault, résident de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Devant cette problématique, deux pétitions citoyennes ont été initiées pour demander des actions à l'administration afin de remédier aux fondations fissurées. Rappelons qu'avant la mise en place du programme Rénoplex, la Ville de Montréal offrait entre 2013 et 2021 un programme réservé à la stabilisation des fondations de bâtiments résidentiels.

Une motion pour la création d'un programme d'aide financière réservé aux travaux de stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels sera déposée par l'Opposition officielle au conseil municipal du 25 avril.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, (438) 821-2278