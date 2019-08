Ensemble Montréal demande au gouvernement de prolonger la ligne orange jusqu'à la gare Bois-Franc du REM

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de transport, M. Alan DeSousa, a dévoilé aujourd'hui une motion demandant au gouvernement québécois de s'engager à réaliser le prolongement de la ligne orange du métro, de la station Côte-Vertu jusqu'à la gare Bois-Franc du futur Réseau express métropolitain (REM).

« Ce n'est pas la première fois qu'un tel prolongement est demandé. Mais dans le contexte de la réalisation prochaine du REM, du développement de l'emploi dans le pôle Ouest de la ville, des futurs développements immobiliers et de l'accroissement des déplacements dans ce secteur, il nous faut avoir une vision globale des enjeux de mobilité. Pour nous, la solution passe par l'intermodalité et le mariage du métro avec le REM », a déclaré M. DeSousa.

Rappelons que les plans actuels du REM ne prévoient pas de raccordement avec la ligne orange du métro dans sa portion ouest. Or, l'arrivée du REM à la gare Bois-Franc et ses connexions vers l'aéroport Montréal-Trudeau et vers l'ouest de l'île en font l'endroit idéal pour une jonction avec le réseau de métro.

« Plus du quart (27 %) des emplois sur l'île de Montréal se trouvent dans le pôle Ouest, un secteur qui demeure relativement mal desservi en transport collectif lorsqu'on le compare au centre-ville. Quant au réseau routier, on compte entre 500 000 et 1 million de véhicule qui y circulent quotidiennement. Le raccordement de la ligne orange au REM à la gare Bois-Franc permettrait donc de réduire considérablement le nombre de voitures en circulation », a ajouté M. Francesco Miele, conseiller de la Ville du district de Côte-de-Liesse.

Plus globalement, l'arrondissement de Saint-Laurent estime que l'achalandage quotidien de la gare Bois-Franc, une fois raccordée à la ligne orange, passera à 76 000, soit 23 millions de voyageurs par année, entraînant une réduction de 22 millions de véhicules-km sur le réseau routier.

« Enfin, soulignons que seulement 2,2 km séparent la station de métro Côte-Vertu de la gare ferroviaire Bois-Franc. Or, 1,2 km du tunnel est déjà creusé, grâce à la construction du garage de métro Côte-Vertu. Cela réduira donc grandement les coûts du prolongement », a conclu M. DeSousa.

