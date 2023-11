Ensemble, apprivoisons l'intelligence artificielle

QUEBEC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), en partenariat avec l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ), a mis l'intelligence artificielle à l'honneur lors de la tenue de leur colloque annuel S'éduquer à l'IA. Propulser des pratiques pédagogiques innovantes. Animé par madame Marie-Claude Lavallée, cet événement a réuni près de 450 directions générales et directions de service des centres de services scolaires, partenaires du réseau scolaire public et représentants de conseils scolaires de la francophonie canadienne.

« Au cours de cette journée riche en découvertes et en coapprentissages, les conférences et les ateliers au programme ont permis d'engager une réflexion commune sur l'intelligence artificielle et ses balises afin de mieux l'intégrer dans notre réseau scolaire. L'école publique se situe aux premières loges des changements et des enjeux sociaux. Son agilité lui permet de composer avec les transformations de notre époque. Cet événement rassembleur a permis de présenter de nouvelles perspectives aux participantes et aux participants et de trouver des réponses stimulantes à leurs questionnements. En somme, nous saurons faire de l'intelligence artificielle un atout au service de la réussite éducative. », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

Tout au long de la journée, les conférencières et les conférenciers ont permis de démystifier ce que fait déjà l'intelligence artificielle et ce qu'elle pourrait faire concrètement dans un futur proche tout en considérant les défis qui nous guettent.

Les activités se sont articulées autour de trois axes :

Définir l'IA en éducation;

Se questionner sur les usages et les finalités de l'IA en éducation;

Planifier l'intégration de l'IA dans le réseau scolaire.

« Nous tenons à souligner la précieuse contribution de plusieurs partenaires significatifs qui ont contribué au succès de ce colloque conjoint FCSSQ-ADGSQ. À cet égard, la FCSSQ et l'ADGSQ remercient le ministère de l'Éducation, la SOFAD, le CEMEQ, la GRICS, le RISQ, l'AQCS, le cabinet KPMG, La Fabrique à projets, Éducation internationale et Les Producteurs de lait du Québec pour leur appui. » s'est exprimé monsieur Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

L'ADGSQ regroupe quelque 180 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité́ au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

