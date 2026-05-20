Enseignement privé durant la pandémie - Une action collective qui laisse perplexe la FPEP-CSQ

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) qualifie de malhabile et sérieusement questionnable l'action collective intentée par des parents visant à être remboursés pour les services éducatifs dispensés pendant la pandémie de la COVID-19.

La présidente de la FPEP-CSQ, Marie-Josée Dallaire, témoignera cet après-midi dans le cadre de l'action collective intentée par un groupe de parents contre les écoles privées de la Communauté métropolitaine de Montréal. La partie demanderesse souhaite obtenir un remboursement partiel des frais de scolarité déboursés malgré la fermeture des écoles en lien avec la COVID-19. Elle allègue que les enfants n'ont pas reçu le service éducatif auquel ils avaient droit durant cette période.

Une dévalorisation flagrante de notre travail

À la FPEP-CSQ, cette action collective est jugée profondément outrageante pour le personnel de l'enseignement privé, qui a multiplié les efforts et les heures de travail sans compter, dans le but de maintenir des services de qualité pendant cette crise sanitaire. Malgré les nombreux obstacles rencontrés, le personnel est parvenu à maintenir une relation pédagogique réelle et significative avec les élèves.

La Fédération interprète donc cette action comme un affront et un désaveu envers ses membres à l'égard du travail professionnel effectué. Il faut d'ailleurs rappeler que durant cette période, deux études réalisées à la demande de la FPEP-CSQ ont confirmé que les services ont été fournis dans les meilleures dispositions au regard du contexte particulier.

Une manœuvre indécente

La Fédération s'interroge sur les motivations réelles de la partie demanderesse et ne comprend tout simplement pas pourquoi sa présidente est appelée à témoigner. Les études menées à sa demande visaient à analyser les modalités et les impacts de l'enseignement à distance afin d'émettre des recommandations pour en baliser l'usage dans le futur. La FPEP-CSQ refuse que l'on dénature aussi effrontément ses travaux de recherche ou ses prises de position dans le but d'alimenter un discours qui aura pour effet de fragiliser la confiance des parents envers l'école privée et de mettre en doute le professionnalisme du personnel qui y œuvre. Les études réalisées, il faut le rappeler, avaient pour seul objectif d'améliorer l'encadrement de l'enseignement à distance au cours de cette période difficile et pour l'avenir.

Une vision étroite de l'éducation

La Fédération tient à rappeler avec force que l'éducation n'est pas un vulgaire produit commercial. Elle est avant tout un projet collectif, un droit fondamental et un lien humain qui se construit dans la durée -- avec ses exigences pédagogiques, ses adaptations et ses responsabilités partagées entre l'école, l'élève et la société.

« Réduire l'éducation à une simple transaction et prétendre qu'un contexte de force majeure se mesure comme un manque à gagner économique, c'est passer à côté de l'essentiel : la réussite des élèves repose sur une relation pédagogique, sur l'expertise du personnel enseignant et sur la mobilisation de toute une communauté. C'est extrêmement décevant de constater que certains parents puissent placer l'éducation dispensée à leurs enfants sur le même pied que l'achat d'un simple produit disponible au magasin du coin », déplore la FPEP-CSQ.

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente plus de 4 200 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 51 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

SOURCE Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)

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