Journée mondiale des personnels de soutien - « Notre fierté de soutenir l'éducation, chaque jour »

MONTRÉAL, le 16 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale des personnels de soutien décrétée par l'Internationale de l'Éducation (IE), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), la Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) tiennent à souligner la contribution essentielle des personnels de soutien et des personnels professionnels au bon fonctionnement du système d'éducation, à tous les niveaux.

Chaque jour, dans les écoles, les centres, les cégeps, les universités et les établissements d'enseignement privé, ces travailleuses et travailleurs assurent des services indispensables au succès éducatif des élèves et des étudiantes et étudiants, ainsi qu'à la qualité de vie au travail de l'ensemble du personnel. Leur expertise, leur engagement et leur dévouement constituent des piliers fondamentaux, de l'éducation au Québec.

Sous le thème « Notre fierté de soutenir l'éducation, chaque jour », les organisations signataires souhaitent mettre en lumière le rôle stratégique joué par les personnels de soutien et professionnels dans un contexte où le réseau de l'éducation fait face à d'importants défis. Ces personnes contribuent concrètement à la réussite éducative et à la réalisation de la mission des établissements.

Un engagement porté majoritairement par des femmes

Cette journée est également l'occasion de souligner l'engagement remarquable des femmes qui composent une part importante des personnels de soutien et professionnels. Présentes dans une grande diversité de fonctions, elles jouent un rôle clé dans l'accompagnement des élèves et des étudiantes et étudiants, dans l'organisation des services éducatifs et dans le maintien de milieux de travail inclusifs et sécuritaires. Leur contribution mérite une reconnaissance pleine et entière, à la hauteur de leur impact quotidien sur le réseau de l'éducation.

Une reconnaissance à traduire en actions

Les fédérations rappellent que la reconnaissance du travail des personnels de soutien et professionnels doit se traduire par des conditions de travail justes, une valorisation réelle de leurs expertises et une volonté politique claire de renforcer et de pérenniser ces emplois essentiels. Investir dans ces personnels, c'est investir directement dans la qualité et l'accessibilité de l'éducation.

En cette Journée mondiale des personnels de soutien, les organisations signataires invitent la population, les décideuses et décideurs ainsi que les partenaires du réseau à poser un regard renouvelé sur celles et ceux qui,

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et en 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 13 000 membres dans la quasi-totalité des centres de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions scolaires crie et Kativik. Elle regroupe des professionnelles et professionnels œuvrant dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves : psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente plus de 4 200 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 51 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

Profil de la FPSES-CSQ

La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) représente plus de 5 000 membres œuvrant dans douze établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse CSQ, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]