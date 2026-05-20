Enseignement privé durant la pandémie - Une action collective cousue de fil blanc

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'action collective est insultante pour le personnel de l'éducation qui a tout donné pendant la crise sanitaire de la COVID-19 pour maintenir les apprentissages et le lien pédagogique avec les élèves. Ce dénigrement du travail effectué dans des circonstances exceptionnelles est odieux pour nos membres qui mériteraient plutôt une pleine reconnaissance pour ce qu'ils ont accompli. »

Telle est la réaction de la présidente de la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ), Marie-Josée Dallaire, à l'action collective intentée par un groupe de parents cherchant à obtenir un remboursement pour des services éducatifs dispensés pendant la pandémie.

Un engagement exemplaire

« Les membres du personnel des établissements d'enseignement privé sont allés bien au-delà des exigences ministérielles qui leur étaient imposées. Par conscience professionnelle et dans l'intérêt de leurs élèves, ils ont démontré un engagement exemplaire et fait preuve d'initiative pour soutenir les jeunes sur le chemin de la réussite. Il est évident qu'il y a une incompréhension de la tâche enseignante », insiste la présidente de la FPEP-CSQ. Précisons que les services éducatifs ont été offerts, bien que sous une autre forme, tandis que les activités parascolaires annulées ont été remboursées.

Des études importantes

C'est avec ce même souci envers les élèves que la Fédération a documenté le recours à l'enseignement à distance et ses impacts sur les apprentissages. Les études réalisées dans ce contexte ont d'ailleurs confirmé les risques de poursuivre l'enseignement à distance sur une base plus régulière. « Mais jamais, à aucun moment, la qualité de l'enseignement offert n'a été remise en question », de préciser la présidente de la FPEP-CSQ.

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente plus de 4 200 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 51 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

SOURCE Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)

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