Enrico Ciccone présente un projet de loi pour assurer la protection des professionnels de sports de combat

QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Quatre ans après le décès tragique de la jeune boxeuse d'origine mexicaine, Jeanette Zacarias Zapata, dans un combat tenu au Québec, Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie, a présenté le Projet de loi no492, afin de favoriser la protection des concurrents professionnels de sports de combat.

Le député libéral de Marquette déplore que, malgré un rapport accablant du coroner et un reportage de Radio-Canada révélant des falsifications médicales, des examens incomplets et une inaction réglementaire, le gouvernement tarde toujours à agir pour assurer la sécurité de base des athlètes. Face à cette inertie, il devient évident que seul un changement législatif peut garantir la sécurité des athlètes et mettre fin aux dérives tolérées depuis trop longtemps.

Le projet de loi, proposé par M. Ciccone, modernise enfin un règlement datant de 1995, en imposant des normes médicales actuelles. Par exemple, la pièce législative prévoit que tous les examens médicaux doivent être réalisés au Québec, que le concurrent y soit domicilié ou non, et que de tels examens soient réalisés au plus tard 30 jours avant la tenue d'un combat prévu à un programme. De plus, les frais reliés à la tenue des examens médicaux doivent être assumés par l'organisateur, comme cela devrait toujours être le cas.

Citations

« Dans tous les secteurs d'activité, comme dans les sports, l'État a la responsabilité d'assurer la sécurité de la population. Il n'y a aucune raison pour que ce soit différent dans la pratique des sports de combat. Malgré un drame qui a coûté la vie à une jeune athlète de 18 ans en 2021 et un rapport du coroner alarmant, la CAQ n'a toujours rien fait pour améliorer la situation. Avec ce projet de loi, j'offre la possibilité au ministre de la Sécurité publique de poser un geste de responsabilité publique et d'intégrité sportive, de mieux protéger les athlètes, de mettre fin aux pratiques douteuses et d'assurer un encadrement à la hauteur des valeurs québécoises dans le milieu des sports de combat. »

-Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de Marquette

« Je salue l'initiative de mon collègue, Enrico. Il est temps de mettre fin au far-west qui subsiste dans le monde des sports de combat en matière de sécurité. Jusqu'à maintenant, le ministre de la Sécurité publique a toujours refusé d'agir pour protéger les athlètes. Une réforme des règles s'impose pour s'assurer que tous les sports pratiqués au Québec ne mettent en péril ni la santé ni la sécurité de ceux qui les pratiquent, incluant les sports de combat. »

-Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique et députée de Westmount-Saint-Louis

