Enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité : l'ARTM dévoile les nouvelles tendances de déplacement

L'enquête révèle une diminution globale des déplacements de 4% par rapport à 2018, une première en 35 ans.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en collaboration avec ses partenaires, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de Laval, le Réseau de transport de Longueuil, exo et la Société de transport de Montréal dévoile aujourd'hui les faits saillants de l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité. Menée à l'échelle de la région métropolitaine de Montréal, il s'agit de la plus vaste enquête sur la mobilité au Québec et du premier portrait de la mobilité postpandémique. Effectuée aux 5 ans depuis 1970, elle est essentielle pour saisir les nouvelles réalités des déplacements et élaborer les stratégies de transport collectif et de mobilité durable.

Plusieurs changements se sont opérés dans les habitudes de vie et de déplacement des citoyens depuis la dernière enquête de mobilité qui a été menée en 2018. Ces changements ont contribué à la transformation du paysage de la mobilité. Outre les mesures sanitaires reliées à la pandémie, pensons au vieillissement de la population, à la montée du magasinage en ligne, au télétravail et à l'accès aux plateformes numériques pour se divertir ou socialiser. Ces nouvelles habitudes se réflètent dans les données de l'enquête 2023 où l'on constate la plus importante baisse de volume de déplacements depuis les 35 dernières années. Toutefois, la croissance de l'achalandage en transport collectif se poursuit encore en 2024, avec un achalandage moyen de 85 % de celui qui était observé avant la pandémie. Voici les principaux constats de la mobilité sur le territoire de l'enquête.

Faits saillants de l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité

Réduction globale des déplacements



Malgré l'ajout de 117 000 ménages sur le territoire de l'enquête, les citoyens de la région métropolitaine effectuent moins de déplacement qu'il y a cinq ans. Ainsi, 8,9 millions de déplacements ont été effectués un jour moyen de semaine à l'automne 2023, soit une baisse de 4% par rapport à 2018. De même, 27 % des personnes recensées n'ont effectué aucun déplacement, contre 17 % en 2018.





Le télétravail s'est implanté dans la vie de nombreux travailleurs. En 2023, un peu plus de la moitié des travailleurs à temps plein de la région avaient un emploi compatible avec le télétravail (55%), et un peu plus du quart étaient en télétravail le jour de l'enquête (26%). Cette tendance est encore plus prononcée pour ceux dont le lieu de travail est au centre-ville de Montréal, où 4 travailleurs sur 5 ont des tâches compatibles avec le télétravail (82%), et 41 % étaient en télétravail le jour enquêté. Ce phénomène contribue à une baisse générale des déplacements tous motifs confondus.





Près de 3 déplacements sur 4 sont liés au travail ou aux études en période de pointe matinale. Se rendre au travail demeure encore le motif de déplacement le plus important durant cette période, représentant 39 % de tous les déplacements. Toutefois, entre 2018 et 2023, le nombre de déplacements pour ce motif a baissé de 29 % en période de pointe du matin. Quant aux déplacements pour les études, ils représentent 33% des déplacements en période de pointe matinale et sont en baisse de 1%.





Sur 24 heures, seuls les déplacements de 9 h à 15 h 29 sont en hausses, soit de 6 % par rapport à 2018.





La part des déplacements réalisés en voiture sur 24 heures s'est relativement maintenue par rapport à 2018, passant de 67 à 66 %.





Malgré une reprise graduelle de l'achalandage du transport collectif, l'enquête révèle que la part des déplacements effectués au moins en partie en transport collectif sur 24 heures a baissé de 4 points de pourcentage par rapport à 2018.





L'utilisation des modes de transport actifs (marche, vélo, etc.) est en augmentation. En effet, la part des déplacements comportant au moins un segment en mode actif a augmenté de 4 points de pourcentage sur 24 heures.





La part de l'ensemble des transports durables (transport collectif, actif et scolaire) est demeurée stable à 33 % sur 24 heures sur le territoire de l'enquête. Elle est de 35 % sur le territoire de l'ARTM.

« Malgré un bouleversement historique, on constate que la mobilité durable est demeurée stable à 35 % par rapport à 2018 sur le territoire de l'ARTM. En 2024, la reprise d'achalandage du transport collectif s'est poursuivie. Aujourd'hui, l'achalandage dépasse les 85 % dans certains réseaux. Dans le contexte actuel, ces statistiques sont encourageantes pour atteindre l'objectif fixé par l'ensemble des partenaires de la région métropolitaine de Montréal, soit que 50% des déplacements soient réalisés en mode collectif ou actif d'ici 2050. Je vois également dans ces données l'importance de poursuivre le travail afin d'optimiser la performance du transport collectif pour en offrir davantage à la population avec les moyens dont nous disposons déjà, puis de livrer un plan stratégique de développement arrimé aux besoins et intégré aux réseaux » a déclaré le directeur général de l'ARTM, monsieur Benoît Gendron.

Une planification du transport et de l'aménagement du territoire basée sur les données

Les résultats de l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité fournissent des informations cruciales pour planifier les services et projets de transport ainsi que l'aménagement du territoire dans la région métropolitaine de Montréal. Ces données permettront d'intervenir sur les modes de transport afin de répondre aux besoins évolutifs de la population, tout en favorisant une transition vers des modes de transport plus durables et accessibles pour tous.

Consultez les faits saillants de l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité disponible sur le site Web de l'ARTM en cliquant ici.

Méthodologie de l'enquête

Auparavant nommée Origine-Destination, l'enquête métropolitaine Perspectives mobilité vise à représenter les déplacements d'un jour moyen de semaine automnale, tous modes de transport confondus, de près de 4,6 millions de personnes.

À l'automne 2023, près de 900 000 ménages ont reçu une invitation à y participer. Les participants, sélectionnés aléatoirement, ont été interrogés sur les caractéristiques de leur ménage et des personnes qui le composent, ainsi que sur les caractéristiques de tous les déplacements réalisés par chacun des membres de leur ménage lors d'un jour de semaine assigné. Les taux de réponses obtenus ont dépassé les objectifs qui avaient été fixés : 110 000 ménages ont décrit les caractéristiques des déplacements réalisés par les 245 000 personnes qui composent ces ménages.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

