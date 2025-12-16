Enquête indépendante sur l'événement survenu à Sainte-Cécile-de-Milton le 20 août 2023 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 10 février 2025, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Sainte-Cécile-de-Milton le 20 août 2023.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 20 août 2023 vers 1 h 45, deux policiers de la SQ sont à bord d'un véhicule de patrouille stationnaire à l'intersection de la route 137 Nord et la route Deslandes participant à une opération de surveillance stratégique visant à localiser un véhicule suspect impliqué dans un délit de fuite. Les phares du véhicule de patrouille sont allumés.

Vers 3 h, les policiers remarquent un petit véhicule gris circulant à haute vitesse sur la route 137 en direction de Sainte-Cécile-de-Milton.

Le conducteur du véhicule de patrouille actionne les gyrophares pour tenter de faire ralentir le véhicule. Les policiers demeurent sur place et ne tentent pas d'intercepter le véhicule en question. Quelques secondes plus tard, le véhicule fait une sortie de route dans une courbe.

Les policiers se déplacent et constatent que le véhicule, positionné sur le côté conducteur, est lourdement accidenté. Une ambulance ainsi que les pompiers sont demandés sur les lieux. L'un des policiers prend le pouls du conducteur qui est inconscient et respire difficilement. Les pompiers arrivent sur les lieux à 3 h 23, suivis de l'ambulance. Les pompiers stabilisent le véhicule et le conducteur est ensuite placé dans l'ambulance qui se dirige vers un centre hospitalier. Il reçoit son congé de l'hôpital la journée même.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

