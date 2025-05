Enquête indépendante sur l'événement survenu à Parent le 4 avril 2024 : le DPCP ne portera pas d'accusation

QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Parent le 4 avril 2024 entourant le décès d'un homme.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle‑ci révèle la commission d'infractions criminelles. Des tentatives pour joindre un proche de la personne décédée ont été faites pour l'informer des motifs de la décision.

Événement

Le 4 avril 2024 en après-midi, deux citoyens de Parent contactent les policiers pour signaler la présence d'un homme qui n'est pas autorisé à se trouver dans ce village à la suite d'une ordonnance judiciaire. Selon l'information fournie et l'emplacement précisé par les citoyens, l'homme habite dans une tente sur un terrain vague.

En fin d'après-midi, quatre policiers de la SQ de La Tuque sont en direction de Parent. Sur les lieux, peu avant 19 h, ils établissent une stratégie afin d'intervenir auprès de l'homme.

Les policiers s'approchent de la tente avec l'objectif de créer un effet de surprise. L'un des policiers coupe à deux reprises la toile de la tente avec un couteau et un autre policier asperge de poivre de Cayenne l'intérieur de la tente pendant que l'un d'eux crie « Police, police ».

Dans les secondes suivantes, une détonation provenant de l'intérieur de la tente est entendue. Les quatre policiers s'éloignent rapidement, car aucune barricade ne se trouve à proximité.

Pendant les heures suivantes, les policiers font de nombreuses tentatives de communications à partir du périmètre de sécurité vers la tente et n'obtiennent aucune réponse. Tenant compte du temps requis pour se rendre à Parent, les membres du groupe tactique d'intervention (GTI) de la SQ arrivent finalement sur les lieux vers 3 h 15 le lendemain matin.

En utilisant notamment des lunettes thermiques, un drone et un bouclier balistique, les agents du GTI s'approchent de la tente de façon sécuritaire et découvrent à l'intérieur de celle-ci le cadavre d'un homme ainsi qu'une arme à feu à ses côtés. Il s'agit d'une mort évidente. L'homme décédé est celui visé par l'ordonnance judiciaire.

Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

