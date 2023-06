Enquête indépendante sur l'événement survenu à Lévis le 19 novembre 2022 : le DPCP ne portera pas d'accusation

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).

L'analyse portait sur l'événement survenu à Lévis le 19 novembre 2022 entourant le décès d'un homme.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 19 novembre 2022 à 14 h 49, les policiers du SPVL reçoivent l'appel d'un homme qui affirme que son employé est en état d'ébriété chez lui et tient des propos suicidaires. Il ajoute que ce dernier est en possession d'armes blanches et qu'il a menacé de s'en servir contre lui ou les policiers en cas d'intervention. Il a expressément indiqué que les policiers n'auraient d'autre choix que de le neutraliser. L'appelant précise que c'est d'abord une amie de l'homme qui s'est inquiétée de son état et qui l'a avisé.

Dans les minutes qui suivent, les policiers établissent un plan d'intervention avec un périmètre de sécurité en raison des propos suicidaires et homicidaires de l'homme barricadé chez lui. Pendant ce temps, deux policiers, formés adéquatement et armés, sont immédiatement envoyés en observation.

Vers 15 h 30, le déploiement du périmètre de sécurité est terminé et un poste de commandement est établi près du domicile de l'homme.

L'employeur de l'homme communique de nouveau avec les policiers vers 15 h 36 pour les aviser qu'il craint que ce dernier se soit pendu. Il rapporte que l'amie de l'homme, jusqu'alors en communication téléphonique avec lui, aurait entendu un bruit de râlement ou d'étouffement, puis plus rien par la suite.

Cette information est relayée aux policiers sur les lieux de l'intervention dans les instants qui suivent. À ce moment, les policiers confinent le voisinage immédiat pendant que l'on cherche à valider l'information auprès de l'amie de l'homme, ce qui est fait vers 15 h 55.

À 15 h 58, les policiers neutralisent le véhicule de l'homme. Ils effectuent ensuite plusieurs tentatives de contact infructueuses, autant sur son cellulaire qu'au moyen d'un véhicule de patrouille. Les policiers ne sont pas en mesure de voir à l'intérieur du domicile de l'homme.

À 16 h 15, ils réalisent une première brèche par la porte principale. Il n'y a aucune réponse ni aucun mouvement. À 16 h 27, ils font une seconde brèche par la fenêtre adjacente à la porte-patio, laquelle permet finalement d'apercevoir un homme pendu dans le cadre d'une porte au fond de l'appartement.

Les policiers entrent immédiatement dans l'appartement, interviennent auprès de l'homme et entreprennent des manœuvres de réanimation. En déplaçant les meubles pour libérer l'espace, un couteau de cuisine est découvert sur la table du salon.

À 16 h 30, les ambulanciers prennent en charge les manœuvres. L'homme est inconscient et ne respire plus. Son décès est constaté à distance par un médecin à 17 h 26.

Analyse du DPCP

Les policiers n'ont pas réussi à entrer en communication avec l'homme barricadé chez lui. Les informations à la disposition des policiers nécessitaient une intervention méticuleusement planifiée pour assurer la sécurité de tous.

À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVL impliqués dans cet événement.

