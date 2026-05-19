HAMILTON, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Aslam Rana, député de Hamilton Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Andrea Horwath, mairesse de Hamilton, pour une annonce en matière de logement.

Date : 20 mai 2026 Heure : 11 :00 HE Lieu : 46 avenue Cluny, Hamilton Ontario L8L3H8

Remarque: L'événement aura lieu à l'extérieur sur un chantier de construction actif. Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), incluant un casque et des bottes à embout d'acier.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]