Énoncé - Parcs Canada fait connaître sa décision sur le monument de Samuel de Champlain

ORILLIA, ON, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada souscrit résolument au principe de la réconciliation et de l'établissement de relations renouvelées avec les peuples autochtones - des relations fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. En sa qualité d'intendant du patrimoine naturel et culturel du Canada, Parcs Canada est un chef de file de la préservation du patrimoine culturel du pays, et il cherche à favoriser la compréhension du public. Parcs Canada s'est donné comme priorité de travailler de concert avec les peuples autochtones et d'honorer leurs contributions à notre histoire et à notre patrimoine communs.

C'est dans cet esprit que Parcs Canada appliquera intégralement les recommandations du groupe de travail sur le monument de Samuel de Champlain. Les travaux de réinstallation de la figure centrale de Samuel de Champlain au-dessus du socle débuteront immédiatement. Le remaniement du monument et des figures qui y sont associées permettra d'établir un historique plus complet de l'arrivée de Champlain dans la région et de ses interactions avec les Premières Nations, ce qui fournira le contexte tant attendu. Plus tard dans l'année, des consultations plus approfondies seront menées auprès des intervenants, notamment les Premières Nations et la Ville d'Orillia, sur le texte de la plaque ainsi que sur les autres figures.

Parcs Canada tient à remercier le groupe de travail de ses efforts. Il est également reconnaissant aux nombreux résidents d'Orillia et des collectivités avoisinantes qui ont fourni des commentaires utiles et réfléchis dans le cadre des consultations.

Pour rendre sa décision, Parcs Canada a tenu compte de nombreux facteurs, dont les commentaires recueillis lors des consultations publiques et les recommandations finales du groupe de travail. L'Agence reconnaît que le monument de Samuel de Champlain témoigne du talent de l'artiste et des valeurs de ceux qui l'ont conçu. Les recommandations du groupe de travail donnent lieu à une possibilité de changement et de sensibilisation qui rend hommage au passé tout en favorisant une réconciliation significative pour l'avenir dans le contexte de la sagesse et du savoir contemporains.

Les lieux patrimoniaux de Parcs Canada reflètent le patrimoine diversifié de notre pays et permettent à la population canadienne d'en apprendre davantage sur notre passé riche et varié, notamment l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones. Cette décision s'harmonise avec le Cadre pour l'histoire et la commémoration de l'Agence, qui présente une nouvelle approche pour la transmission de récits plus inclusifs du Canada par des perspectives variées et parfois complexes, sans occulter les épisodes difficiles du passé.

Liens connexes

Diffusion du rapport final et des recommandations sur le monument de Samuel de Champlain (Communiqué de presse)

Samuel de Champlain Monument Working Group's Final Report and Recommendations (rapport et recommandations du groupe de travail sur le monument de Samuel de Champlain) - en anglais seulement

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, pc.medias-media.pc@canada.ca

Related Links

www.pc.gc.ca