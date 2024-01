OTTAWA, ON, le 9 janv. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est consciente de la montée de la violence et de gestes haineux dans le monde. Nous reconnaissons que les étudiantes et étudiants en sciences infirmières, les enseignantes et enseignants et les membres du personnel ne sont pas à l'abri des effets du racisme, de la discrimination et de l'oppression qui découlent des discours haineux et intolérants. Les effets des luttes de pouvoir politique et des conflits armés ont une vaste portée et sont envahissants et nocifs. Ils ont un impact direct ou indirect sur la santé et le bien-être mental, physique, émotionnel, spirituel et environnemental. Les individus, les familles et les communautés sont victimes de traumatismes répétés en raison de la montée de la violence et de la haine.

Nous demandons aux membres de l'ACESI partout au pays et au public de faire preuve de compassion et d'empathie dans leurs relations, notamment lutter contre et éliminer le racisme et la discrimination en agissant lorsque surviennent des comportements haineux ou des propos malveillants. De plus, il importe d'apporter un soutien respectueux à tout collègue et étudiante ou étudiant de manière à honorer leur expérience personnelle.

La guerre pèse sur la santé mentale et physique de chaque personne qui vit dans un pays en conflit et de chaque personne qui suit la situation. Nous espérons que les conflits actuels et à venir déboucheront sur des solutions pacifiques dans le respect des droits des personnes. Aux personnes inscrites dans des programmes de sciences infirmières ou autres disciplines au Canada ou ailleurs, ainsi qu'aux enseignantes et enseignants et membres du personnel qui subissent l'impact direct ou indirect de tels conflits, sachez que nous vous entendons et que nous nous soucions de votre bien-être.

Notre mission est la suivante : L'ACESI/CASN (Association canadienne des écoles de sciences infirmières/Canadian Association of Schools of Nursing) est le porte-parole national pour l'enseignement et la recherche en sciences infirmières et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. Nous sommes des infirmières et infirmiers enseignants, mais aussi des infirmières et infirmiers. Nous valorisons le respect et l'attention à l'égard de toutes les personnes et nous nous engageons à favoriser la santé et le bien-être physique, mental et social.

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national en matière de formation, de recherche et de scholarship en sciences infirmières, et représente les programmes de baccalauréat et d'études supérieures en sciences infirmières à travers le Canada. La raison d'être de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et le scholarship en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

Renseignements: Pour plus d'information : Cynthia Baker, directrice générale, Alice Gaudine, présidente, Association canadienne des écoles de sciences infirmières, Téléphone : 613 235-3150, Courriel : [email protected], Site Web : www.casn.ca