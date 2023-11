Énoncé économique fédéral : une marge de manœuvre qui diminue alors que les besoins en investissements pourraient augmenter

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland dévoilait aujourd'hui son énoncé économique. Le Conseil patronat du Québec (CPQ) est d'avis que cet énoncé économique témoigne de la fragilité des finances publiques. Le poids de la dette pèse lourd sur les finances publiques et la marge de manœuvre du gouvernement rétrécit de plus en plus.

Le CPQ déplore aussi le fait que le gouvernement ne se fixe pas d'objectif pour un retour à l'équilibre budgétaire.

« Cet énoncé économique n'a rien d'encourageant pour les prochaines années. Nous sommes préoccupés de voir le coût de la dette augmenter de façon fulgurante et limiter la marge de manœuvre du gouvernement. Alors que l'avenir est incertain, ces choix budgétaires empêchent de soutenir notre économie tel qu'attendu en période de ralentissement. Le CPQ avait averti le gouvernement sur l'impact de la mise en place de programmes couteux et demandé un horizon pour le retour à l'équilibre », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ salue tout de même les investissements majeurs prévus pour la construction de logements même si cela prendra davantage de collaboration entre les ordres de gouvernement pour arriver à inverser la tendance.

« On constate également l'alourdissement réglementaire imposé aux entreprises. Plutôt que d'ajouter de la réglementation, le gouvernement devrait mettre en place des mesures pour les aider comme le report, d'une année, du remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes pour les PME », déclare Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du CPQ.

Le CPQ surveillera les détails des nouvelles réglementations imposées aux entreprises dont les objectifs sont louables, mais qui risquent d'avoir des effets indésirables qui pourraient nuire aux consommateurs et à la compétitivité des entreprises.

Le CPQ s'attend à ce que le prochain budget du gouvernement fédéral prévoie des investissements stratégiques dans les infrastructures et les chaines logistiques.

