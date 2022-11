Énoncé économique du gouvernement fédéral: la FECQ et l'UEQ réclament que Québec investisse les transferts fédéraux en Aide financière aux études

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'énoncé économique dévoilé hier par la ministre des Finances fédérale, Chrystia Freeland, annonce le retrait des intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants. Le programme québécois de l'Aide financière aux études, administré séparément par Québec, recevra donc sa part de cette nouvelle enveloppe dédiée à améliorer la condition étudiante.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) font conséquemment front commun pour réclamer que le gouvernement provincial emboîte le pas à Ottawa et investisse l'entièreté du montant transféré pour bonifier le programme de prêts et bourses. L'octroi de ces nouvelles sommes est essentiel, alors que la conjoncture économique actuelle exacerbe la situation de précarité vécue par la population étudiante. Le temps est venu selon les deux associations de prioriser le versement de bourses plus nombreuses et plus généreuses, voire d'également retirer les intérêts sur les prêts étudiants.

« Les personnes étudiantes font présentement face tant à l'inflation qu'à la crise du logement. Il est donc impératif que cet argent soit injecté dans l'aide financière aux études et que le gouvernement de la CAQ ne s'en serve pas à d'autres fins », affirme Samy-Jane Tremblay, présidente de l'UEQ.

RÉINVESTISSEMENT DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX: UNE LUTTE SANS CESSE RENOUVELÉE POUR LE MOUVEMENT ÉTUDIANT

Alors qu'elles adressent leur demande pour un réinvestissement rapide des sommes offertes par le gouvernement fédéral, les associations étudiantes nationales notent que ce scénario est récurrent. D'année en année, celles-ci doivent faire pression sur Québec pour que les transferts fédéraux soient investis dans la bonification du programme québécois de prêts et bourses, par exemple lors de la campagne nationale Où est notre argent? en 2019 et en 2020, qui s'était soldée par un gain pour le mouvement étudiant.

« La mesure annoncée hier nous oblige une fois de plus à mettre en garde la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, et le gouvernement du Québec. Nous tenons fermement à ce que tout soit mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des étudiantes et des étudiants et nous continuerons à nous faire entendre en ce sens tant que les montants prévus à l'énoncé économique ne seront pas investis », souligne Maya Labrosse, présidente de la FECQ.

À PROPOS DE LA FECQ

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 80 000 étudiantes et étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis près de 33 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

À PROPOS DE L'UEQ

L'Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante universitaire, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 91 000 membres universitaires à travers le Québec.

