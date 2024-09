/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Déploiement de la campagne « Renversons le poids de la précarité » - LA FECQ ET L'UEQ DÉPLOIENT LEUR CAMPAGNE NATIONALE/

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et de l'Union étudiante du Québec (UEQ), qui uniront leurs voix afin de lancer leur campagne nationale « Renversons le poids de la précarité ».

Cette mobilisation nationale, qui coalisera plus de 200 000 étudiants post-secondaires à travers la province, aura pour objectif d'alléger le fardeau de la précarité étudiante à l'aide de trois solutions concrètes. Ces solutions seront dévoilées par les fédérations étudiantes lors de la conférence de presse, laquelle réunira plusieurs groupes jeunes et syndicaux en soutien à cette cause.

Déploiement de la campagne « Renversons le poids de la précarité »

Seront présents : Antoine Dervieux, président de la FECQ Étienne Paré, président de l'UEQ Plus d'une soixantaine de délégués d'associations étudiantes locales Benoît Lacoursière, président de la FNEEQ-CSN Sylvain Benoît, vice-président de la FEC-CSQ Fred-William Mireault, président de Force Jeunesse Membres de l'exécutif de la Commission Relève de la CAQ Membres de l'exécutif de la Commission-Jeunesse du PLQ Membres de l'exécutif du Réseau Militant Jeunesse de QS Membres de l'exécutif du Comité National des Jeunes du PQ

Endroit Collège Ahuntsic - 9155 Rue St-Hubert, Montréal, QC H2M 1Y8

Entrée du Bloc A (identifiée 9155) Date Samedi 21 septembre 2024 Heure 10h00





Les porte-paroles de la FECQ et de l'UEQ seront disponibles pour des demandes d'entrevue avant et après l'événement.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente plus de 70 000 membres provenant de 28 établissement collégiaux répartis sur tout le territoire québécois. Depuis près de 35 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

L'Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 100 000 membres universitaires à travers le Québec.

SOURCE Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Informations : Jacob Parisée, Vice-président et attaché de presse, FECQ, 514-554-0576, [email protected] ; Alexandre Ducharme, Attaché politique, UEQ, 514-497-2602, [email protected]